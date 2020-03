Koronavírus a globálna ekonomika: Áno, skutočne máme dôvod na optimizmus

Zdroj: theconversation

Rcesii sa nevyhneme. Odhaduje sa, že čínsky HDP klesol v prvých dvoch mesiacoch roka o 12 % a je to predzvesť toho, čo sa bude diať všade inde. Jedným z užitočných sprievodcov trhom sú swapy firemných krachov. Sú to finančné nástroje, ktoré investori používajú na zabezpečenie proti spoločnostiam, ktoré sa dostávajú do problémov. Index Markit iTraxx Europe Crossover, ktorý sleduje európske podnikové swapy, naznačuje 38 % pravdepodobnosť, že európske spoločnosti nebudú počas nadchádzajúcich mesiacov schopné splácať svoje dlhy.

Americké akciové trhy ožívajú vďaka fiškálnemu stimulačnému plánu v hodnote 2 bilióny dolárov len týždeň po tom, ako Dow a mnoho ďalších indexov po celom svete zažili svoj najhorší deň v histórii. Mnohí súhlasia, že rozvíjajúca sa globálna recesia je už dnes investormi v cenách akcií plne započítaná.

Koronavírus sa podpisuje pod stratu ľudských životov, ale miera úmrtnosti sa zdá byť nižšia, ako naznačovali niektoré skoršie predpovede. Aký bude teda ekonomický vplyv izolačných opatrení potrebných na udržanie nízkej úmrtnosti? Veľká časť doterajších dopadov, najmä na akciových trhoch, bola v skutočnosti skôr negatívnym sentimentom ako skutočným účinkom. Baltic Exchange Dry Index meria priemernú cenu pohybu surovín po mori. Považuje sa za najlepší ukazovateľ svetového obchodu v reálnom čase. Index výrazne klesol vo februári a odvtedy rastie ako čínska kríza ustúpila.





Je tiež zaujímavé porovnať prepady trhu v rokoch 2008 a 2020. Napríklad americké trhové minimum z 9. marca 2009 bolo najnižším bodom od 12. septembra 1996, teda o 13 rokov alebo 4 561 dní. Najnižší bod, za predpokladu, že sa neprekročí, bol naposledy zaznamenaný 7. júla 2016, pred menej ako štyrmi rokmi. Nasledujúca tabuľka potvrdzuje, že tento model sa prejavil na väčšine trhov po celom svete.





Koronavírus spôsobuje kolaps ponuky aj dopytu. Nejde o bankovú krízu, aspoň zatiaľ nie, takže sa mnoho firiem bude môcť spoľahnúť na bankové úvery nad rámec vládnych záchranných balíkov. Je zaujímavé, že dopad na akciový trh si viac odniesli hodnotové akcie, čo znamená vyspelé spoločnosti, ktoré priťahujú investorov vyplácaním dividend, nie preto, že by mali veľký rastový potenciál. V porovnaní s tzv. rastovými akciami majú takéto spoločnosti zvyčajne nižšie P/E, pomer medzi cenou akcie a čistým ziskom.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje rôzne sektory pozdĺž osi x a ich priemerné PE pomery v modrých pruhoch. Sektory smerom doľava, ako sú letecké spoločnosti a financie, sú hodnotovými akciami. Na pravej strane, napríklad v oblasti technológií a zdravotnej starostlivosti, sú rastové akcie. Červené stĺpce ukazujú, čo sa stalo s ich priemernými cenami akcií - inými slovami, o koľko klesli.

Vidíme, že akcie rastových sektorov klesli najmenej. Je to zvláštne, pretože vo finančnej kríze majú investori tendenciu spoliehať sa na akcie, ktoré dnes poskytujú hodnotu. Ako hovoria finanční ekonómovia, „v zime spaľujeme tuk“. Dá sa to považovať za svetlo na konci tunela, že spoločnosti, od ktorých by ste očakávali rast, budú naďalej rásť.

Ak by to nestačilo na optimistickejší pohľad do budúcna, skúsme aspoň predpokladať, že už máme za sebou to najhoršie, a že nadišiel čas premýšľať o pokrízovej situácii. Čo by sa malo urobiť?