Bill Gates: Viem presne čo zaberá proti koronavírusu

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 11:05 -

"Jasným odkazom by bolo, že nemáme na výber, jednoducho musíme zostať v izolácii a bude to trvať nejaký čas. V prípade Číny to bolo asi šesť týždňov, takže sa na to musíme pripraviť. Ak sa to podarí dobre na vnútroštátnej úrovni, do 20 dní uvidíte, že sa počty nových prípadov zmenia, pôjdu dole, a to je znamenie, že ste späť na ceste. Nebude to však ľahké,“ povedal Bill Gates, ktorý má ako spoluzakladateľ nadácie skúsenosti s bojom proti infekčným chorobám vrátane malárie, HIV a detskej obrny.

Podľa správy New York Times je v súčasnosti okolo 179 miliónov ľudí v 18 štátoch, 31 okresoch a 13 mestách vyzvaných, aby zostali doma. Podľa Coronavirus Resource Center univerzity Johna Hopkinsa je počet nových prípadov v Spojených štátoch stále vyšší. Na porovnanie, „krivka“ sa v Číne a Južnej Kórei už vyrovnala.





Gatesove komentáre sa objavujú v čase, keď prezident Donald Trump oznámil, že by chcel, aby sa firemný sektor v Amerike znovu otvorili do Veľkej noci, ktorá je 12. apríla. "Amerika bude už čoskoro opäť otvorená pre podnikanie - veľmi skoro - oveľa skôr ako za tri alebo štyri mesiace, ako to niekto navrhol," uviedol Trump v pondelok na tlačovej konferencii. "Nemôžeme dovoliť, aby bola liečba horšia ako samotný problém. Môžeme robiť dve veci naraz.“

Na druhej strane zdravotnícki odborníci tvrdia, že by to bolo príliš skoro, a opätovné otvorenie firiem a škôl by mohlo mať negatívne následky na šírenie pandémie. "Je zrejmé, že Trump nežije v realite," uviedla pre CNBC Tina Tan, členka správnej rady Infectious Diseases Society of America a zamestnankyňa Lurie Children's Hospital v Chicagu.

Gates tiež zdôrazňuje, že je dôležité uprednostniť ľudské zdravie pred peniazmi. "Je skutočne tragické, že ekonomické dôsledky tohto vývoja sú veľmi dramatické. Nič podobné sme v ekonomike nezažili počas našich životov. Vytvárať peniaze a vrátiť ekonomiku späť je viac reverzibilná vec ako oživiť ľudí. A tak sa prichystajme na bolesť v rámci ekonomiky, na obrovské utrpenie s cieľom minimalizovať utrpenie z choroby a smrti,“ dodal Gates.