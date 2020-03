Plné zásobníky a pokles dopytu: Cena ropy môže klesnúť na 10 dolárov za barel

Zdroj: the guardian

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 14:42 -

Očakáva sa, že ropný priemysel bude naďalej zásobovať trh surovinou v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, a to aj počas ekonomického prepadu vyvolaného rozšírením pandémie po celom svete a zníženom dopyte po prírodných zdrojoch vrátane ropy.



Podľa analytikov spoločnosti Rystad Energy môže mať Kanada plné zásobníky z domácej ťažby ropy už o niekoľko dní a zvyšok sveta ju môže nasledovať do niekoľkých mesiacov. Analytici očakávajú, že regióny bohaté na ropu v západnej Kanade budú musieť do konca mesiaca pribrzdiť produkciu o približne 400 000 barelov ropy denne.

Celosvetový ropný priemysel sa môže čoraz častejšie zameriavať na ropné tankery na mori, aby prostredníctvom nich skladoval svoju ropu navyše. Aby to bolo ekonomické, vyžadovalo by si to ďalšie zníženie cien ropy. Saudskoarabská „rezervácia lodí“ však za posledné tri týždne posunula sadzby za prepravu tovaru výrazne cez čiaru, uviedli analytici.

Globálna cena ropy minulý týždeň klesla na minimá okolo 25 dolárov za barel, z viac ako 65 dolárov na začiatku roka a zostáva stále pod 30 dolárov za barel. Ratingová agentúra S&P varovala, že cena ropy môže tento rok klesnúť na 10 dolárov za barel.





Očakáva sa, že globálny nadbytok ropy ešte vzrastie budúci mesiac, keď sa má skončiť dohoda medzi ropným kartelom Opec a Ruskom o zastavení ťažby ropy. Kolaps dohody umožňuje Saudskej Arábii vstúpiť do ropnej vojny s Ruskom, aby zvýšila produkciu ropy v snahe získať väčší podiel na trhu. Očakáva sa, že táto cenová vojna zvýši svetovú produkciu ropy o viac ako 2,5 milióna barelov ropy za deň, čo by znamenalo vyššiu ponuku ako dopyt, ktorý je na úrovni 6 miliónov barelov ropy za deň.

Analytici spoločnosti Rystad odhadujú, že celsovetovo je v zásobníkoch okolo 7,2 miliárd barelov ropy a výrobkov z nej, vrátane 1,3 až 1,4 miliardy barelov na palubách ropných tankerov na mori. Teoreticky by doplnenie zvyšných zásobníkov trvalo deväť mesiacov, ale obmedzenia v mnohých zariadeniach sa tento čas skráti na niekoľko mesiacov. "Pri súčasnej miere naplnenia skladovacích priestorov sú ceny predurčené k tomu, aby nasledovali rovnaký kurz ako v roku 1998, keď Brent klesol na historicky najnižšiu hodnotu menej ako 10 dolárov za barel," uviedla analytička spoločnosti Rystad Energy Paola Rodriguez-Masiu.