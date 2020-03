Cieľom využitia lokalizačných dát nie je tajne špehovať

dnes 13:46 -

Cieľom využitia lokalizačných dát od mobilných operátorov Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR nie je niekoho „tajne špehovať“. Uviedlo to občianske združenie Slovensko.Digital, ktoré je zároveň aj členom poradného orgánu centrálnej koordinačnej autority pre oblasť IT, ktorá má koordinovať IT aktivity počas krízového obdobia.

„Podľa našich informácií nemá ísť o plošné monitorovanie pohybu občanov, ich vzájomných kontaktov a už vôbec nie o monitorovanie obsahu ich komunikácie,“ uviedlo združenie. Cieľom využitia lokalizačných dát má byť podľa nich výlučne pomoc pri spätnom trasovaní pohybu človeka, u ktorého sa potvrdí nákaza novým koronavírusom. „Určite nie sú nutne potrebné detailné údaje o hovoroch či obsah SMS správ,“ dodalo združenie.

Využitie týchto údajov s cieľom ochrany verejného zdravia združenie podporuje. „O tom, že využitie telekomunikačných údajov má zmysel, svedčia aj príklady z viacerých iných štátov,“ vysvetlili s tým, že dôležitá je však otázka miery využitia dát a miery vynúteného zásahu do súkromia.

Toto opatrenie vzbudilo vo verejnosti obavy podľa združenia pre masívny nedostatok dôvery voči verejnej správe. Obavám však rozumejú, a preto žiadajú od vlády SR, aby zverejnila informácie o spôsobe výkonu nových oprávnení v tejto oblasti, detailný popis, ktoré údaje budú spracovávané, akým konkrétnym spôsobom, popis okruhu osôb, ktorých sa to bude týkať a detailnú technickú dokumentáciu pre softvérové riešenie.

Združenie tiež upozorňuje, že navrhovaná právna úprava z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu musí mať a aj má časovo obmedzenú platnosť (najviac do 31. decembra tohto roka).