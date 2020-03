Nemecko nesmie dovoliť počas krízy rozdelenie či predaj firiem

dnes 11:46 -

Nemecko musí počas krízy spojenej s novým koronavírusom ochrániť svoju ekonomickú štruktúru a zabrániť rozdeleniu alebo predaju kľúčových podnikov. Uviedla to pre ekonomický denník Handelsblatt nemecká ministerka spravodlivosti Christine Lambrechtová.

"Je mimoriadne dôležité, aby sme počas krízy ochránili ekonomickú štruktúru a zabránili predaju či rozdeleniu významných spoločností," povedala Lambrechtová. Ako dodala, "štát je preto pripravený v prípade potreby prevziať podiely vo firmách, prípadne ich prevziať pod svoju kontrolu celé".

S cieľom udržať firmy v chode, Nemecko predpokladá, že rozsiahly balík ekonomických stimulov oznámený začiatkom týždňa nebude posledný. To naznačil už v utorok (24. 3.) minister hospodárstva Peter Altmaier. "Súčasný balík opatrení považujeme jednoznačne iba za prvý krok," povedal Altmaier, poukazujúc na balík stimulov za vyše 750 miliárd eur, ktorý nemecká vláda oznámila v pondelok 23. marca.

V stredu to potvrdil Ralph Brinkhaus, šéf parlamentnej frakcie vládnucej CDU/CSU. Ako uviedol na pôde Bundestagu, balík stimulov "pravdepodobne nebude posledný". Povedal to po tom, ako nemecký minister financií Olaf Scholz požiadal parlament, aby schválil dočasné pozastavenie platnosti dlhovej brzdy a umožnil tak financovanie programu. Scholz zároveň v rozhovore pre denník Bild uviedol, že ekonomika bude potrebovať ďalšiu podporu po tom, ako sa nový koronavírus podarí dostať pod kontrolu.