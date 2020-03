Čistý zisk E.ON vlani klesol, ale tržby vzrástli

dnes 12:16 -

Čistý zisk spoločnosti vlani klesol na 1,57 miliardy eur z 3,22 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Po úprave o jednorazové položky sa však zisk koncernu medziročne zvýšil o 2 % na 1,54 miliardy eur.

Aj upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa tiež zvýšil, a to o 9 % na 3,3 miliardy eur.

Tržby minulý rok vzrástli na 41,48 miliardy eur z 30,08 miliardy eur v predchádzajúcom roku 2018.

Vedenie E.ON navrhlo za rok 2019 dividendu vo výške 46 centov na akciu. Okrem toho zaviedlo novú politiku rastu dividend s medziročnou mierou o 5 % do roku 2022. Spoločnosť dodala, že v nasledujúcich rokoch po uvedenom období plánuje zvýšiť ročnú dividendu na akciu.

V tomto roku 2020 očakáva E.ON upravený zisk pred úrokmi a zdanením v pásme 3,9 a 4,1 miliardy eur a upravený čistý príjem medzi 1,7 až 1,9 miliardy eur.

Spoločnosť tiež očakáva zvýšenie výnosov vo svojich hlavných obchodných segmentoch, zatiaľ čo výnosy z podnikania mimo takzvaného jadra koncernu sa znížia.

Finančný rok 2020 bude prvý celý rok, v ktorom bude do výsledkov zahrnutá aj dcérska spoločnosť Innogy. To povedie k ďalšiemu zvýšeniu ziskov, uviedlo vedenie. Dodalo však, že zatiaľ nezohľadnilo možné dôsledky pandémie nového koronavírusu.

E.ON po integrácii Innogy počnúc rokom 2022 očakáva synergiu vo výške 740 miliónov eur a od roku 2024 vo výške 780 miliónov eur.