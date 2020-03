Boeing plánuje v máji obnoviť výrobu lietadiel 737 MAX

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

dnes 10:31 -

Ako uviedli zdroje oboznámené s plánmi Boeingu, firma pôvodne plánovala obnoviť výrobu lietadiel 737 MAX už v apríli, pre šírenie nového koronavírusu však svoje plány odložila. Plány Boeingu však závisia na jednej strane od ďalšieho šírenia nového koronavírusu, ako aj od rozhodovania regulačných úradov, čo sa týka povolenia na návrat týchto strojov do prevádzky.



Podľa jedného z nemenovaných zdrojov Boeing požiadal niektorých dodávateľov komponentov, aby sa pripravili na dodávku dielov pre 737 MAX v priebehu apríla. Ďalší zo zdrojov uviedol, že s produkciou plánuje firma začať v máji. A tretí zdroj dodal, že s výrobou plánoval Boeing začať už v apríli, nástup nového koronavírusu v USA však jeho plány zmenil.



Boeing pre Reuters uviedol, že pôjde o veľmi pomalé, postupné obnovovanie výroby. Ako povedal finančný riaditeľ spoločnosti Greg Smith, nabiehanie produkcie bude koordinované so znižovaním zásob 737 MAX. "Nechceme vyrábať ďalšie lietadlá do zásoby," povedal. V súčasnosti má spoločnosť na sklade približne 400 lietadiel.



Dodávky 737 MAX sa zastavili krátko po tom, ako v marci minulého roka úrady vo svete tieto stroje uzemnili. Reagovali tak na dve v krátkom čase po sebe nasledujúce tragické nehody. Najskôr v októbri 2018 sa do Jávskeho mora zrútilo lietadlo 737 MAX indonézskych aerolínií Lion Air a potom v marci 2019 v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba lietadlo miestnych aerolínií Ethiopian Airlines. Havárie si vyžiadali takmer 350 životov.