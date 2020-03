Obrovský balík pomoci: Finančný systém a ekonomika nie je to isté

Zdroj: Advancing Time

Foto: SITA/AP

dnes 0:37

V súčasnom rýchlo meniacom sa svete nie je všetko okamžité, niektoré udalosti si vyžadujú čas. Kríza Covid-19 je veľmi komplikovaná, pretože nemáme predstavu o tom, ako dlho bude trvať. Zatiaľ máme byť podľa predpovedí pripravení, že by pravdepodobne mohla trvať mesiace.

Rozsah a rýchlosť, s akou svetové trhy zareagovali a odpísali časť hodnoty, boli však dramatické. Na svetových trhoch s akciami a dlhopismi sa za posledný mesiac zmazalo odhadované „papierové“ bohatstvo za 25 biliónov dolárov. Tým sa vymazali všetky zisky od kolapsu z decembra 2018, pričom výpredaj zbavil mnohých ľudí ich úspor a ohrozil budúcu existenciu mnohých firiem a finančných inštitúcií. Na druhej strane krviprelievania sa objavujú sľuby, že sa blíži záplava peňazí a pomoci. Na stole sú všetky možnosti, ako napumpovať potrebné peniaze, od pridávania likvidity po rozdávanie vrtuľníkových peňazí. Jedna vec, ktorou si môžeme byť istí, je, že tí najviac lobujúci dostanú maximum. Otázkou zostáva, ako dobre to bude fungovať a či bude táto infúzia peňazí postačujúca.

Dnes sa svetu dostáva najväčšia finančná výpomoc v histórii. Stačí sa pozrieť na USA kde vláda za asistencie FEDu požičia 4 bilióny dolárov podnikom postihnutým pandémiou koronavírusu. Minister financií Steven Mnuchin tento krok víta, bývalý výkonný riaditeľ spoločnosti Goldman Sachs ale už nehovorí o tom, aké nebezpečné sú volatilné trhy pre priemerného investora.

Bohužiaľ, rovnako ako u väčšiny programov z pera „finančno-politického komplexu“, aj teraz sa dá očakávať, že množstvo peňazí pôjde na obohatenie sa tých na vrchole pyramídy. Ďalšou istotou je, že zodpovední budú tvrdiť, že by sme sa dostali do omnoho horšej situácie, ak by takéto drakonické kroky neprijali. Ľudia ukázali, že majú veľmi krátku pamäť. Nie je ťažké pochopiť rýchly rast nerovnosti, ak desatina horného percenta najbohatšej populácie kontroluje a formuje národnú politiku k obrazu svojmu.





Covid-19 je nováčikom na scéne, ako nakoniec ovplyvní ekonomiku a spoločnosť, sa dá len hádať. Finančno-politický komplex ponúkol ochranu v rámci obrovského záchranného systému pod rúškom „väčšieho dobra“. Toto rozšírenie korporátneho kapitalizmu umlčí poburujúce hlasy más. Víťazmi budú veľké firmy a porazenými opäť stredná trieda a malé podniky. Mnoho ľudí si myslí, že vplyv na pracovný trh bude mať pandémia len mierny. Že ide len o niečo prechodné. Ak sa však zakorení a činnosť sa nedokáže rýchlo normalizovať, je pravdepodobné, že čoraz viac pracovníkov začne prehodnocovať svoj život. To isté sa môže stať mnohým podnikateľom, že dospejú k záveru, že toto je znamenie na odchod z trhu práce. Covid-19 vyvolal strach a neistotu, a to nie sú pocity, ktoré zvyšujú túžbu investorov akceptovať nové riziká.

Aj keď sa hovorí o obrovskom balíku pomoci, nemali by sme zabúdať, kto je zodpovedný za veľkú časť škôd spôsobených touto krízou. Kto celé roky ignoroval požiadavky bežného spotrebiteľa a radšej sa sústreďoval na rastúce čísla HDP, ktorým výrazne pomáhali štátne výdavky a rast deficitu. Riešenie tohto problému sa dá prirovnať pokusu otočiť lietadlovú loď v jazere s veľkosťou vane. Aj keby to bolo možné, bude to trvať dlho. Nezáleží na tom, koľko peňazí sa na to uvoľní, ekonomika sa šmahom ruky zmeniť nedá. Bez ohľadu na to, ako sa finančný sektor obáva o budúcnosť ekonomiky, je dnes hospodárstvo predurčené na to, aby trpelo.



Dostali sme sa do druhej fázy hry. Dlhotrvajúcej hry. Ak bude súčasný trend pretrvávať, začneme pociťovať plnú silu efektu oneskorenia. Každý, kto si myslí, že už budúci mesiac nás už čaká návrat do normálu bežnej praxe, len ignoruje priepasť medzi očakávaniami a realitou. Veľká miera zlyhania už je hlboko zakorenená v kapitalistickej spoločnosti a stala sa kľúčovou súčasťou finančného a politického komplexu, ktorý dnes ťahá za nitky a riadi túto show. A tí, ktorí nie sú súčasťou vybranej skupiny, sa môžu v záujme „väčšieho dobra“ rovno hodiť pod vlak.