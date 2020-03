Ropná vojna urobila z uhlia najdrahšie palivo na svete

Zdroj: bloomberg

dnes 11:45 -

To, že uhlie je teraz najdrahším fosílnym palivom na svete, dokazujú futures na uhlie z vývozného prístavu v austrálskom Newcastle na európskej burze ICE. V piatok dosiahli cenu 66,85 USD za tonu, čo je ekvivalent 27,36 USD za barel ropy. Futures na ropu Brent skončili ešte nižšie, na 26,98 USD za barel.



Využívanie uhlia v Európe aj v USA kleslo v prospech lacnejšieho zemného plynu a obnoviteľných zdrojov. Spotreba uhlia ale naďalej rastie v Ázii, kde bolo tradične najlacnejším variantom pre rozvíjajúce sa trhy hladné po energiách. Uhlie je najšpinavšie fosílnym palivom, pri spaľovaní sa do ovzdušia dostáva asi dvakrát toľko oxidu uhličitého ako zo zemného plynu a o 30 % viac ako z benzínu.

Aby boli elektrárne motivované opustiť uhlie, musel by tento nový rebríček cien energií trvať dlhšie. Dnes je to ale skôr zásluhou náhleho poklesu cien ropy než nárastu dopytu po uhlí. Z krátkodobého hľadiska by mohla spotreba uhlia v Japonsku tento rok v lete klesnúť v prospech lacnejšieho LNG, uvádza Goldman Sachs.

Newcastle futures reprezentujú uhlie na výrobu energie, ktoré má väčšinou iné fundamenty pre ponuku a dopyt než trh s ropou. V čase, keď rušenie letov a obmedzenia cestovania môžu znížiť celosvetové využitie ropy až o 20 %, Saudská Arábia a Rusko sa chystajú zaplaviť trh obrovskými dodávkami tejto suroviny. To poslalo ceny ropy Brent o 60 % nižšie oproti začiatku roka. Energetické trhy v Ázii, ktorá je najväčším zákazníkom uhlia dovážaného zo zahraničia, sú odolnejšie.

Newcastle futures uhlia sa po väčšinu tohto roku obchodovali takisto nad svojím energetickým ekvivalentom pre skvapalnený zemný plyn v Ázii.