Má prijať ďalšie kroky proti šíreniu COVID-19, odvolávať bude aj šéfa SŠHR

dnes 6:01 -

Aktuálna situácia, týkajúca sa šírenia nového koronavírusu, a opatrenia, ktoré by mali spomaliť prenos infekcie, spôsobujúcej ochorenie COVID-19. To sú témy pre pondelkové rokovanie novej slovenskej vlády premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Kabinet má hlasovať aj o odvolaní predsedu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána Kičuru v súvislosti s konaním úradu pri zabezpečení ochranných zdravotníckych pomôcok, rovnako sa má zaoberať možnosťami pomoci pre ekonomiku a spoločnosť, postihnutými reštrikciami mimoriadnej situácie.

Predseda vlády počas víkendu informoval, že rokovaniu kabinetu budú predchádzať krízové štáby jednotlivých rezortov a tiež ústredný krízový štáb. Na základe jeho odporúčaní má vláda prijať ďalšie opatrenia, ktoré by mali pomôcť spomaliť šírenie infekcie. V nedeľňajších (22. 3.) televíznych diskusiách Matovič naznačil, že by mohlo ísť napríklad o centrálne určené časy, v ktorých budú môcť prednostne nakupovať seniori. Pripustil takisto aj udelenie výnimky pre prevádzky so záhradníckymi potrebami, naopak, v rámci sprísnenie reštriktívnych opatrení hovoril o možnosti zaviesť všeobecnú povinnosť nosiť ochranné rúško či alternatívu zakrytia ústa a nosa pri pohybe v exteriéri.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) má na rokovanie predložiť návrh na odvolanie predsedu SŠHR. Krok nadväzuje na nedeľňajšiu inšpekciu vlády priamo na SŠHR v súvislosti s podozreniami na laxný prístup a predražené nákupy. Matovič po kontrole vyhlásil, že Kičura nemá dôveru vlády, vo svojej funkcii podľa neho konal nehospodárne, ohrozujúc verejný záujem aj zdravie obyvateľov.

Začiatok rokovania vlády je predbežne naplánovaný na 14.00 h, v závislosti na priebehu a trvania rokovaní krízových štábov sa začiatok môže posúvať.