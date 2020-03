Koronavírus napadol akciové trhy, zlato aj bitcoin. Ako dnes investovať?

Zdroj: Bondster

Ide o ďalšiu krízu alebo je to len dočasný a krátkodobý problém, ktorý sa s postupným obmedzovaním bežného života podarí vyriešiť? V súčasnosti, keď ekonomika nemá precedens, je to ťažká otázka. Ekonómovia sa zamýšľajú nad možnými dôsledkami pre nielen pre slovenskú ale najmä svetovú ekonomiku a načrtávajú rôzne scenáre.

Už teraz je jasné, že vírus SARS-CoV-2 zasiahne takmer všetky ekonomiky sveta, ďaleko viac než jeho predchodcovia z čeľade koronavírusov - SARS-CoV (SARS) a MERS-CoV (MERS). Prečo? SARS-CoV-2 je vysoko nákazlivý a veľmi rýchlo sa šíri, čo jeho predchodcovia neboli, hoci boli ďaleko viac smrtiaci, napríklad SARS mal úmrtnosť takmer desať percent.

Vďaka rýchlosti nákazy, ktorá sa šíri ekonomicky silnou Európou, sú už takmer všetky jej štáty dnes v rôznom štádiu karantény. Navyše medzi tie najviac zasiahnuté časti Európy patrí hospodársky veľmi silný sever Talianska, Francúzsko, Nemecko a mnohé ďalšie. V Európe sa pomaly zastavuje život a očakávajú sa následky.

Burzoví obchodníci vypredávajú

Kto sa však nezastavuje, sú burzoví obchodníci a investori. Tí predávajú všetky aktíva a snažia sa zbaviť akcií, dlhopisov, komodít a ďalších investičných nástrojov. „Ak sa pozrieme na výkony jednotlivých búrz v poslednom čase, tak zistíme, že prepady sú už také veľké, ako pri tých najväčších krízach z minulosti,“ hovorí Jana Mücková, riaditeľka spoločnosti Bondster.

V pondelok napríklad americká burza klesla najviac od roka 1987 a denný prepad indexu Dow Jones dosiahol tritisíc bodov, čo najviac v jeho doterajšej histórii. Trhy sú dnes už o zhruba tretinu pod hodnotu spred necelého mesiaca (druhá polovica februára). Analytici predpokladajú, že by mohli ešte viac oslabovať.

Vôbec najhorší týždeň zažil Bitcoin. Ten za mesiac "zlacnel" na necelú polovicu svojej hodnoty (zhruba 4500 dolárov), čo vyvoláva medzi jeho priaznivcami obrovskú paniku. Hoci ho výkyvy sprevádzajú od jeho vzniku, po tomto masakri na svetových finančných trhoch sa objavuje otázka, či Bitcoinu nehrozí definitívny koniec. Časť strát ale už dokázal odpísať.

Rekordné straty zaznamenali aj burzy vo Frankfurte a Londýne (index nemeckej burzy DAX – pokles o tretinu, britský index FTSE 100 – o 30 %). Trhom nepomáhajú ani zásahy centrálnych bánk a vlád, ktoré opäť začali pumpovať peniaze do ekonomík. "Investori strácajú vieru v to, že centrálne banky či vlády dokážu trh podporiť," vysvetľuje hlavný ekonóm Czech Fund Lukáš Kovanda.

Veľmi prekvapujúci je vývoj ceny zlata. To je medzi investormi považované za bezpečný investičný prístav. Avšak za posledný týždeň to tak nevyzerá. „Zlato pravdepodobne z bezpečného prístavu na nejakú dobu vyplávalo do divokých finančných vĺn, kde vyčíňa koronavírus. Vlny, ktoré s ním lomcujú sú tak veľké, že je zlato ešte volatilnejšie ako akcie alebo dlhopisy, no sami posúďte. Rast k cez hodnotu 1700 dolárov za uncu a následný prepad po 1500 dolárov, teda ešte pod úroveň pred vypuknutím pandémie koronavírusu,“ hovorí J. Mücková.

Investori hľadajú nové príležitosti

Čo je teda bezpečné dnes držať? Niektorí ekonómovia hovoria, že hotovosť. Lenže inflácia je stále vysoká. Na Slovenku sú to tento rok tri percentá, čo je najviac v eurozóne. To znamená, že človek držiaci hotovosť prichádza o peniaze tiež, len to nie je až tak viditeľné. Alternatívou pre investorov hľadajúcich výnos môžu byť P2P investície. Analytická spoločnosť IBS Intelligence uviedla, že sektor P2P investícii v Európe nebol epidémiou koronavírusu doteraz negatívne postihnutý. Odvoláva sa pritom na prieskum spoločnosti Robo.cash, podľa ktorého sa objem investícií do P2P pôžičiek od decembra minulého roku, keď epidémia odštartovala, nijako nezmenil.





Dôvodom je podľa analytikov digitálny charakter P2P služieb. Dlžníci ako aj investori využívajú možnosť realizovať svoje transakcie online aj počas karantény, čo je pri klasických spotrebných úveroch v bankách problém.

IBS Intelligence navyše vysvetľuje, že súčasná situácia a karanténa, nemajú zásadný vplyv na príjem dlžníkov a teda ich schopnosť splácať pôžičky. Dostávajú totiž naďalej svoj plat, alebo jeho náhradu aj naďalej. „Zvýšenie miery zlyhaných úverov sa teda neočakáva,“ uvádza spoločnosť.

„Lákadlom pre investorov je garantovaný odkup pôžičky. Od poskytovateľa dostávajú pravidelne úroky až 15 percent ročne a v prípade problémov dlžníka ich aj s úrokom preplatí poskytovateľ pôžičky. Práve to je dôvod, prečo P2P pôžičky vznikli a prečo sú v poslednej dobe tak obľúbené,“ hovorí Jana Mücková zo spoločnosti Bondster. „P2P investičné pôžičky nie sú priamo naviazané na vývoj akciových alebo dlhopisových trhov,“ dodáva.