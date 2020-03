Fitch Ratings výrazne znížila svoju prognózu pre svetovú ekonomiku

dnes 11:31 -

V roku 2019 sa výkon globálnej ekonomiky zvýšil o 2,7 %, uviedla ratingová agentúra.

Dôvodom revízie Fitch je pandémia nového koronavírusu a núdzové opatrenia v masovom meradle po celom svete, podobné krokom z čias globálnej finančnej krízy.

Medzi politické reakcie patria agresívne znižovanie úrokových sadzieb centrálnych bánk, obrovské injekcie likvidity, makroprudenciálne uvoľňovanie a vytváranie podporných úverových nástrojov.

Rozsiahle fiškálne balíčky a štátne garancie úverov majú pomôcť súkromnému sektoru odolať šokom z opatrení potrebných na zvládnutie krízy vyvolanej koronavírusom.

Brian Coulton, hlavný ekonóm Fitch Ratings, uviedol, že rýchle a rozsiahle reakcie majú za cieľ obmedziť škody v blízkej budúcnosti. Uvoľnenie menovej politiky by malo pomôcť pri normalizácii hrubého domáceho produktu (HDP) a rýchlom zotavení sa ekonomík v druhej polovici roka za predpokladu, že pandémia ustúpi.

„Neistoty sú však obrovské a my sme naozaj len na začiatku procesu, ktorý sa snaží pochopiť plný vplyv krízy na svetové hospodárstvo,“ povedal.

Upozornil tiež, že ak dôjde vo všetkých vyspelých ekonomikách skupiny G7 k zavedeniu ešte rozsiahlejších blokád, môže to mať za následok pokles globálneho HDP, uviedla agentúra Fitch.

Fitch v správe konštatuje, že prerušenie ekonomickej aktivity v Číne, a teraz aj v Taliansku, má rozsah, ktorý je veľmi zriedkavý a dochádza k nemu počas vojenských konfliktov, prírodných katastrof alebo finančných kríz.

Podľa agentúry pri scenári úplnej blokády je tiež možný medzikvartálny pokles globálneho HDP o 3 až 5 %.

Fitch dodala, že v tomto roku pravdepodobne dôjde k vyššiemu ako priemernému počtu rozhodnutí o ratingoch v dôsledku negatívneho vplyvu koronavírusu.