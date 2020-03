Nemecko údajne plánuje fond v objeme zhruba 500 miliárd eur na podporu firiem

dnes 11:46 -

Fond bude mať v prípade potreby schopnosť ručiť za záväzky firiem, alebo dokonca vložiť do nich kapitál, ak to bude nevyhnutné. Informoval o tom v piatok časopis Der Spiegel.

Nový fond pre firmy bude vytvorený podľa špeciálneho fondu pre stabilizáciu trhu s objemom 480 miliárd eur, ktorý vláda zriadila na podporu bánk v čase finančnej krízy. Vláda je pripravená oživiť aj tento fond v prípade, že sa banky dostanú do ťažkostí, uviedol Der Spiegel.

Nemecké ministerstvo financií v súčasnosti zvažuje spustenie programov priamej podpory v hodnote približne 180 miliárd eur. Podľa časopisu je možné túto sumu zvýšiť na 700 miliárd eur.

Ministerstvo financií zatiaľ na žiadosti agentúr o komentovanie tejto správy nereagovalo.