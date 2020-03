Ray Dalio: Pandémia koronavírusu bude stáť firmy v USA minimálne 4 bilióny USD

dnes 14:46 -

Pandémia nového koronavírusu bude stáť firmy v USA minimálne 4 bilióny USD (3,66 miliardy eur), odhaduje investor Ray Dalio.

"To, čo sa teraz deje, sme nikdy počas nášho života ešte nezažili. Toto je kríza," uviedol v rozhovore pre CNBC Dalio. "Aj jednotlivci budú mať obrovské straty. Je potrebné, aby vláda minula viac peňazí, oveľa viac peňazí. Veľa ľudí skrachuje."

Zakladateľ investičnej spoločnosti Bridgewater Associates odhaduje, že globálne straty firiem v súvislosti s pandémiou dosiahnu 12 biliónov USD.

Podľa Dalia by fiškálny stimulačný balík americkej vlády mal dosiahnuť minimálne 1,5 bilióna až 2 bilióny USD v závislosti od formy finančných úľav, ako sú napríklad garancie úverov. Biely dom navrhuje balík stimulov na zmiernenie dôsledkov pandémie v hodnote 850 miliárd USD až 1 bilión USD. Jeho súčasťou majú byť aj priame platby občanom, zníženie daní a pomoc malým firmám.

Americká centrálna banka (Fed) takisto prijala rozsiahle monetárne stimuly. Okrem zníženia sadzieb takmer na nulu ohlásila, že do ekonomiky napumpuje ďalší 1 bilión USD prostredníctvom nákupu aktív. Veľké monetárne stimuly prijali aj ďalšie centrálne banky po celom svete.

Dalio si však myslí, že centrálne banky už nedokážu stimulovať normálnym spôsobom. Dodal, že majú malý priestor ešte viac uvoľniť menovú politiku, keďže úrokové sadzby sa už dostali na dno. "Dostali sme sa do bodu, že sa budú musieť reštrukturalizovať a monetarizovať dlhy," uviedol Dalio.