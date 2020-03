Superboháči sa v strachu z koronavírusu sťahujú do svojich bunkrov

Zdroj: the guardian

Foto: SITA/AP

dnes 0:01 -

Izolácia pre tých najbohatších ľudí na svete neznamená zostať doma. Prenajímajú si súkromné ​​lietadlá, aby sa dopravili do svojich dovolenkových domov, alebo špeciálne pripravených bunkrov na katastrofy v krajinách, ktoré sa podľa všetkého doteraz vyvarovali pandémii Covid-19.

Mnohí si na palubu so sebou berú osobných lekárov alebo zdravotné sestry, aby sa o nich a ich rodiny postarali v prípade, že sa nakazia. V podobnom duchu atakujú lekárov na súkromných klinikách po celom svete, požadujú od nich súkromné ​​testy na koronavírus, keďže zdravotnícke zariadeniam testujú iba ľudí s „vysokou pravdepodobnosťou“, že môžu byť nakazení, buď boli v kontakte s potvrdeným prípadom alebo nedávno navštívili vysoko rizikovú krajinu. Pre The Guradian to potvrdil Mark Ali, generálny riaditeľ Private Harley Street Clinic. „Viedlo to k obrovskému dopytu zo strany veľmi bohatých ľudí, ktorí sa pýtali, či si môžu zaplatiť súkromný ​​test. Žiaľ, toto nedokážeme ponúknuť, pretože všetky testy by sa mali robiť centrálne,“ ako to nariadilo britské ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Podľa vyjadrenia iného zamestnanca, ktorý si želal zostať v anonymite, ich klinika zariadila, aby sa dotknutí klienti testovali v iných krajinách alebo aby sa vzorky testovali v zahraničí.





Mark Ali uviedol, že jeho klienti žiadajú aj o očkovanie proti Covid-19, hoci vedci tvrdia, že to bude trvať najmenej rok, kým sa vyvinie vakcína. "Presun ohniska Covid-19 určite vyvolal reakcie u ľudí. Poskytli sme veľa všeobecných vakcín proti chrípke a konzultácie ľuďom, ktorí sa zaujímajú o svoje zdravie." Ako dodal, jeho klinika ponúka bohatým znepokojeným klientom aj intravenóznu infúziu vitamínov a minerálov na posilnenie ich imunitného systému. „Vieme, že 90 % dospelých má nedostatok vitamínov. Intravenózna infúzia zabezpečuje okamžité a optimálne dodávanie týchto živín do buniek tela a živiny by mali obsahovať vitamíny, ako je vitamín C, komplex vitamínu B12, glutatión, zinok a esenciálne aminokyseliny, ako sú arginín, taurín, lyzín a citrulín. “ Liečba stojí 350 GBP (asi 385 eur).

Ken Langone, spoluzakladateľ reťazca Home Depot, vedel, kam sa obrátiť, keď hľadal lekársku pomoc pri vypuknutí choroby. 84-ročný miliardár zavolal so newyorskej nemocnice NYU Langone Health, a chcel hovoriť so špičkovým vedcom, aby dostal presné a erudované informácie.



Adam Twidell, generálny riaditeľ firmy ponúkajúcej rezervácie súkromných lietadiel PrivateFly, uviedol, že jeho firma naďalej zaznamenáva skokový nárast v rezerváciách. Bohatí ľudia si zabezpečujú evakuačné lety domov z vysoko rizikových krajín. „Mnoho z nich pochádza z ohrozených skupín, ako sú starší cestujúci alebo osoby so zdravotnými problémami, obzvlášť ich znepokojuje stret s davom na pravidelných leteckých linkách. Práve sme odleteli pre skupinu, ktorá sa chce vrátiť späť do Londýna z južného Francúzska, na palube je aj cestujúci, ktorý má problém s imunitou.“ Twidell ďalej pre britský denník uviedol, že ďalší bohatí klienti si zabezpečujú lety z Veľkej Británie a ďalších európskych krajín pred možným zavedením celoštátnych karanténnych opatrení po vzore Talianska.







Quintessentially je spoločnosť ponúkajúca concierge služby pre milionárov. Podľa jej vyjadrenia, si členovia, ktorí si nemôžu dovoliť vlastniť súkromné ​​lietadlá, požiadali o prístup do salónikov na letiskách, aby tým predišli riziku interakcie s veľkým počtom cestujúcich na verejnosti. „Členovia, ktorí cestujú komerčne, sa rozhodli rezervovať si elitné služby na letiskách, nie typický salónik prvej triedy,“ uviedla hovorkyňa. „Napríklad súkromné ​​terminály, kde osobne hostí privítajú a dostanú k dispozícii vlastný apartmán. Colné a bezpečnostné kontroly sú výhradne súkromné, čo znamená, že klienta po odbavení odvezú až ku dverám lietadla. Ďalej môžu požiadať o dezinfekciu nástupného mostíka, aby minimalizovali možnosť nákazy na ceste na svoje miesto.“ O tom, ako sa vysporiadajú s filtráciou vzduchu na palube lietadla už správa nehovorí.

Podľa vyjadrenia Quintessentially, jeden z klientov si premenil svoj dom na „bunker“ vo vojenskom štýle a odmietol prijať akékoľvek návštevy, pokiaľ nedokážu poskytnúť podrobné záznamy o svojich pohyboch a kontaktoch.



Robert Vicino, zakladateľ a generálny riaditeľ kalifornskej spoločnosti Vivos Group, ktorá stavia podzemné úkryty. Bunkre sú navrhnuté tak, aby dokázali odolať rôznym druhom katastrof. Vicino tvrdí, že jeho firma zaznamenala prudký nárast predaja od chvíle, keď sa kríza začala prejavovať. Firma Vivos prestavala bunkre využívané počas studenej vojny v štáte Indiana na ubytovňu pre 80 osôb s vybavením 4 hviezdičkového hotela. Ponúka aj priestor v 575 betónových bunkroch v opustenom sklade z druhej svetovej vojny v Južnej Dakote.