Rím, Paríž a Berlín hovoria o zoštátňovaní strategických firiem

Talianska vláda sa chystá prevziať zadlženú leteckú spoločnosť Alitalia. Tá sa nedokáže vyrovnať s problémami už roky. Rím ale k nezvyčajnému kroku prikročil až v kontexte núdzových opatrení proti dopadom pandémie spôsobenej koronavírusom. Časové a ďalšie podrobnosti zoštátnenia Alitalie talianska vláda nespresnila. Podľa médií chystá Rím pre sektor letectva, v ktorom najväčší podiel zastupuje práve Alitalia, záchranný balíček za 600 miliónov eur.

Ku koncu roka analytici vyčíslili, že Alitalia už spálila zhruba deväť miliárd eur, ktoré dostala z peňazí daňových poplatníkov. Firma už záchranným programom prešla dvakrát, v roku 2008 a potom znova v roku 2014.





Podporiť svoje firmy sa chystá aj Francúzsko. "Nebudem váhať s využitím všetkých dostupných nástrojov na ochranu veľkých francúzskych spoločností," povedal dnes novinárom francúzsky minister financií Bruno Le Maire. "To možno urobiť cez rekapitalizáciu, možno to urobiť prevzatím podielu. Môžem tiež hovoriť o znárodňovaní, ak to bude potrebné," dodal.

Nemecký minister financií Peter Altmaier podľa týždenníka Der Spiegel už minulý týždeň uviedol, že zoštátnenie by mohlo byť jednou z variant pri záchrane dôležitých podnikov. Na otázku, či je potrebné, aby štát dočasne vstúpil do dôležitých podnikov, ako je napríklad Deutsche Telekom alebo Siemens, minister neskôr na tlačovej konferencii odpovedal, že zatiaľ to potrebné nie je.