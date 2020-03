Karanténa mení zabehnutý program dňa: Držte sa týchto štyroch jednoduchých pravidiel

Zdroj: HOR

Zakladateľ spoločnosti Alibaba a najbohatší človek v Číne, Jack Ma, daroval 100 miliónov juanov (približne 14,4 milióna dolárov) dvom laboratóriám na vývoj vakcíny proti ochoreniu Covid19. Ako uvádza portál axiom.com prostriedky od Jacka Ma by mali byť podelené medzi dve laboratórne pracoviská po 5,8 milióna dolárov. Ešte väčší príspevok darujú manželia Melinda a Bill Gates z ich nadácie, odkiaľ smeruje až 100 miliónov dolárov. Dar manželov Gatesovcov je tiež určený na podporu vývoja diagnostických prostriedkov a vakcín pre toto ochorenie. Finančné dary v prospech zdravotníckych organizácií prichádzajú aj od veľkých spoločností ako je Microsoft, Tencent či Dell.

Ale aj my obyčajní smrteľníci nedisponujúci desiatkami miliónov eur vieme pomôcť v časoch, akých sme dnes svedkami. Sú skupiny obyvateľov, ktoré pocítia dopad koronavírusu viac, ako ostatní. Jednou skupinou sú starší ľudia, ktorí podľa doterajších skúseností z Talianska obzvlášť ťažko odolávajú ochoreniu tohto druhu. Podobne sú viac zasiahnutí pracovníci, ktorí nemôžu pracovať z domu a sú vystavení dennodenne veľkému počtu potenciálnych nositeľov infekcie (zdravotníci, predavačky a pokladníčky, alebo aj kuriéri a rozvážači). Najľahším spôsobom ako pomôcť týmto skupinám je dodržiavať prísne pravidlá hygieny, nosenie ochranných rúšok a minimalizácia pohybu na verejnosti.

Práca z domu má jasné pravidlá

Presun do domácich kancelárií, známejší pod anglickým označením "home office", sa na nejaký čas asi stane realitou pre mnohých z nás. Niekto pracuje z domu po prvýkrát, čo znamená, že musí prísť na to, ako venovať pozornosť výhradne pracovným úlohám v prostredí, ktoré produktivite dvakrát svedčiť nemusí. Ako upozorňuje BBC, kľúčom k práci z domu je jasná komunikácia s nadriadeným, aby ste vedeli, čo presne sa od vás očakáva. Ak nebude komunikácia jednoduchá a bezproblémová, tým je pravdepodobnejšie, že môže dôjsť ku komunikačnému šumu, hovorí Barbara Larsononová, profesorka manažmentu Severovýchodnej univerzity v Bostone, ktorá študuje prácu na diaľku.

Ale aj tí, ktorí sú na prácu z domu zvyknutí, sa môžu cítiť nedostatočne koordinovaní so svojím tímom, a izolovaní. Štúdia, ktorú vlani publikovala agentúra Buffer zistila, že samota bola druhým najčastejšie hláseným problémom, ktorý zažívalo 19 percent respondentov. Kvôli samote môžu byť ľudia menej motivovaní a výkonní. Preto by komunikácia z domu mala byť čo "najbohatšia", napríklad vrátane videohovorov, odporúča Larsonová.

Karanténa neznamená dovolenku, správajte sa naozaj ako v práci. Napríklad to, že môžete doma chodiť v pyžame, neznamená, že by ste aj mali. "Osprchujte sa a oblečte sa," odporúča Larsonová.





Samozrejme, v domácom prostredí to nie je ako v kancelárii, ale skúste urobiť maximum pre to, aby ste mali priestor vyhradený len prácu. Nie ležať v posteli s laptopom na bruchu. Vyšlete tým jasný signál ostatným, kto s vami žijú, že ste "v práci". "Vytvorte doma hranice, ktorým budú členovia rodiny rozumieť. Napríklad: 'Keď sú dvere zatvorené, predstierajte, že tam nie som'," radí Kristen Shockleyová, profesorka psychológie na University of Georgia.

Vyučovací príspevok na sociálne siete

Ako sa však život viac presúva medzi štyri steny bytov a domov, otvára to aj možnosti iným formám pomoci. Na sociálnych sieťach sa šíria návody na vyhotovenie ochranných rúšok. Ak do Googlu zadáte slová „ako si vyrobiť“ tak prvá doplnená fráza je „...rúško na tvár“. Čo by mohlo pomôcť iným a okoliu je vyrobiť zopár rúšok a ponúknuť ich susedom. Alebo ľuďom v okolí, ktorí si ich buď nemohli zabezpečiť pre ich nedostatok, alebo neschopnosť opustiť byt.

Prečo si nevziať príklad z herečky Zuzany Fialovej, ktorá na svojom Instagrame o pol ôsmej hodine večer deťom číta rozprávkové knihy? Možno viete spraviť prezentáciu pre deti o dejinách vášho mesta a „hodiť“ ju na facebook či inú sociálnu sieť. Možno máte talent na vysvetľovanie matematiky. Deti sú doma a garantujem vám, že mnohé z nich už „žerú mrle“ a akákoľvek prospešná aktivita, ktorá ich dovedie k naučeniu niečoho nového je dobrá a prospešná.





Izolácia od spoločnosti môže viesť aj k zvýšeným prejavom duševných ochorení. Ako uvádza vo svojom príspevku Peter Varnum, vedúci projektu svetového zdravia a zdravotníctva organizácie World Economic Forum, v prípade, že ste v karanténe, bude najlepšie ak sa budete držať štyroch jednoduchých pravidiel.

Zostanete v kontakte s vašim okruhom priateľov a rodinou cez elektronické médiá a siete

Budete dodržiavať vaše bežné denné rutiny pokiaľ sa to len dá

Budete každý deň cvičiť a budete sa venovať aktivitám, ktoré považujete za uvoľňujúce

V pravidelnom čase budete vyhľadávať praktické a dôveryhodné informácie

Pozitívne správy pomáhajú

Ak budete sami šíriť nejaké informácie o ochorení, epidémii, alebo karanténe, skúste ich formulovať pozitívne. Napríklad sa pokúste hlásať správy o počte ľudí, ktorí sa už vyliečili a získali odolnosť voči koronavírusu a nešírte správy o novom počte infikovaných či o počtoch obetí. Ako 9. marca na Twitteri uviedol šéf Svetovej Zdravotníckej Organizácie Dr. Tedros Ghebreyesus: „výhodou je, že svojimi rozhodnutiami vieme ovplyvniť smerovanie a vývoj tejto epidémie.“