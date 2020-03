Analytici: Zastavenie výroby v automobilkách môže dostať Slovensko do recesie

Zdroj: Saxo Bank;SITA

Bratislavský Volkswagen je najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Jeho nútená odstávka bude stáť nielen VW, ale aj slovenskú ekonomiku veľa peňazí. Vo VW sa autá vyrábajú a distribuujú do 148 krajín sveta. Firma má teda obrovský výrobný záber.

Každý deň odstávky bude mať nielen ekonomické, ale aj sociálne dopady. Pri variante dvojtýždennej odstávky môžeme odhadovať negatívny dopad na priemyselnú produkciu rádoch v desiatkach miliónov eur. Nemyslím si však, že rozhodnutie koncernu Volkswagen bude v platnosti iba na dva týždne. Pri negatívnom variante môžeme byť výroba prerušená až na niekoľko mesiacov.

"Automotive priemysel je hlavným pilierom ekonomiky Slovenska. Negatívny dopad na HDP bude preto výrazný. Pre tento rok sa pôvodne predikoval rast HDP Slovenska na úrovni okolo 2,2 percenta. Ak by došlo k odstaveniu výroby všetkých štyroch výrobcov automobilov na Slovensku, mohlo by to znamenať pokles HDP o 0,5 až jedno percento, v závislosti na trvaní ekonomickej stagnácie," hovorí Martin Sklenář, analytik Saxo Bank. K automobilkám sa pravdepodobne pridajú aj firmy z ostatných sektorov. "Ak by nastala reťazová reakcia vyvolalo by to ekonomickú recesiu a nasledoval by katastrofický scenár v podobe obrovského nárastu nezamestnanosti, čo by pre Slovensko mohlo mať zásadný vplyv nie len ekonomicky, ale predovšetkým celospoločensky," dodáva Martin Sklenář.

"Ak by sa pandémiu podarilo rýchlo zastaviť, trvalé následky pre ekonomiku by boli mierne a aj tie vie štát relatívne efektívne mitigovať. Ekonomický život by sa rýchlo dostal do starých koľají," tvrdí analytik Tatra banka Tibor Lörincz. Zároveň však dodáva, že ak by takýto stav trval dlhšie, mohlo by to spôsobiť trvalé ekonomické škody, keďže niektoré firmy nemusia prežiť vôbec. "Zaujímavé preto dnes nie je to, ako veľmi nám klesne hrubý domáci produkt v prvom a druhom štvrťroku tohto roka, ale ako rýchlo, a či vôbec, budeme vedieť dobehnúť zameškané," dodal.





Podobne situáciu vníma aj analytik VÚB banky Zdenko Štefanides. Globálna ekonomika je totiž podľa neho na pokraji recesie, mnohé európske krajiny sú na pokraji krachu verejného zdravotného systému, uzatvárajú sa hranice, obmedzuje sa aj vnútorný pohyb obyvateľstva. "Prerušenie výroby v automobilkách je v tomto ohľade len minoritným problémom, pretože v prípade oživenia globálneho dopytu by časť zameškanej výroby mohli dobehnúť späť," uviedol Štefanides pre agentúru SITA. Oveľa horší dopad však môže nastať v službách, obchode či cestovnom ruchu, kde sa podľa neho nedá dobehnúť prakticky nič. "A žiaľ nedá sa očakávať návrat do normálu ani v prípade odznenia súčasnej krízy verejného zdravia. Tá zmení spôsob akým nakupujeme, cestujeme, ale aj ako pracujeme a čo a kde vyrábame na veľmi dlhú dobu," myslí si analytik VÚB banky.

Prerušenie výroby už oznámila bratislavská automobilka Volkswagen aj so svojimi menšími závodmi v Martine a Stupave. Doma tak zostane zhruba 12 tisíc zamestnancov. Toto rozhodnutie sa zároveň dotkne aj dodávateľských firiem. Ak by sa pridali ďalšie automobilky, mohlo by to podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej stiahnuť našu ekonomiku do červených čísel. "So spomalením ekonomiky v súvislosti s koronavírusom treba v súčasnosti jednoznačne počítať. Najdôležitejšia je však ochrana zdravia nášho obyvateľstva a zabránenie ďalšiemu šíreniu ochorenia," tvrdí. Od štvrtka pritom zastavuje výrobu aj automobilka PSA. Prerušenie výroby v Trnave je súčasťou opatrení v rámci celej skupiny PSA, ktorá oznámila, že do 27. marca zastavuje výrobu v závodoch po celej Európe.

Slovenská sporiteľňa napríklad aktuálne pracuje s troma scenármi nasledujúceho vývoja, pričom všetky počítajú v tomto roku s poklesom ekonomickej výkonnosti. Ten najhorší predpokladá v tomto roku medziročný prepad hrubého domáceho produktu o viac ako 1 %, hlavný scenár počíta s poklesom o 1 % a optimistický scenár s oslabením v rozmedzí od 0 do 1 %. "Tento šok pre ekonomiku je zo svojej podstaty dočasný, ale odhadnúť celkový vplyv COVID-19 je v tomto momente veľmi náročné, pretože situácia sa každým dňom vyvíja," uviedla pre agentúru SITA analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.