Recesia za rohom: Doktor Skaza a riziká predpovedania budúcnosti

Predpovedať budúcnosť je zložité. Okrem zmysluplných a serióznych komentátorov sa o časť pozornosti usilujú aj rôzni vtipálkovia a ideologicky angažovaní jednotlivci. Napriek tomu, že nedokážu veštiť budúcnosť, väčšina politických lídrov, či finančných komentátorov ich uctieva ako svätých za ich mimoriadnu schopnosť zle posúdiť budúcnosť. K väčšine predpovedí by sme mali pristupovať s riadnym kusom skepticizmu. Mali by sme odmietnuť nejasne formulované a nepresné informácie, a to nie preto, že by nemohli niesť nejaký cenný prehľad, ale preto, že ich nemožno posúdiť.

Aj zo štatistického hľadiska sa zvyčajne len niekoľko predpovedí naplnilo, ale nekonečne veľa ich bolo nesprávnych. Ak sú všetky tieto možné scenáre rovnako pravdepodobné (čo samozrejme nie sú), nemali by sme takmer nikdy očakávať, že sa konkrétna predpoveď stane skutočnosťou.

Philip Tetlock je autorom slávneho diela Superforcasting: Umenie a veda o predpovedi. Tetlock si všimol, že politickí „odborníci“ boli opakovane požiadaní o svoj pohľad na vec, aj keď sa ich predchádzajúca predpovede vôbec nenaplnili. Preto si začal zapisovať, ako často majú pravdu. Jeho výskumný program už trvá desaťročia a meria úspech predpovedí a predvídania vecí. A zďaleka nejde len o ohromné ​​tvrdenia environmentalistov o tom, nakoľko likvidačné budú katastrofické vzostupy morskej hladiny a hromadné vyhynutia a úmrtia v dôsledku zmeny klímy v našom storočí. Od globálnych hladomorov v sedemdesiatych rokoch až po predpoveď, že Španielsko bude do roku 2020 neobvykle horúce a bude mať čo do činenia s maláriou. Podobné temné scenáre prináša pre svet financií profesor ekonómie NYU Nouriel Roubini, známym ako Dr. Skaza pre svoje náhodou potvrdené predpovede budúcich udalostí.





V januári predniesol Dr. Roubini sériu prednášok na prestížnej výročnej konferencii nórskej spoločnosti spravujúcej aktíva. V tom čase sa jeho prednáška zdala veľmi premyslená a pekne zostavená. Hovoril o vystupňovanom konflikte s Iránom, obavách z dopadov cien ropy na krehkú ekonomiku a americkej obchodnej vojne. Verný svojej reputácii vykreslil Roubini hrozne vyzerajúci obraz nového desaťročia: údaje indexu nákupných manažérov a ďalšie výhľadové ukazovatele hlavných ekonomík zostávali v tom najlepšom prípade vlažné. Obchodná dohoda USA s Čínou, na ktorú sa už aj zabudlo, vyzerala nedostižne. Na pozadí sa vznášal Brexit s mnohými možnými a hroznými dôsledkami. Roubini veľmi elegantne prepojil tri rôzne témy a to, ako by sa mohli navzájom ovplyvniť: Irán, ceny ropy a globálny rast. Bol to vierohodný príbeh, ceny ropy sú dôležité pre globálny rast, pretože ropa je hlavným priemyselným odvetvím, ktoré ovláda všetky ostatné odvetvia, a to, čo sa deje politicky a vojensky s Iránom, môže určite ceny ropy veľmi ovplyvniť.







V tom čase šlo o spoľahlivé a vážne predpovede, išlo totiž o problémy dňa. Áno, jeho príčinný mechanizmus a hodnotenie iránskych politických možností sa zdali byť rozumné. Možno by sa dalo diskutovať o detailoch, či skutočne hrozil vojenský konflikt USA s Iránom, ale celkovo šlo o rozumný príbeh.

Potom však prišla realita. Desivý koronavírus, pandemický chaos, drakonické vládne kroky a ohnisko v Iráne, ktoré úplne preorientovalo všetky priority. V Iráne, rovnako ako vo väčšine krajín, sa politici rýchlo zamerali na epidémiu, na zdravotnú starostlivosť a cestovné obmedzenia. Nie na politické veľkoleposti v oblasti energie, vplyvu alebo ropy. Ľavicové aj pravicové vlády vynucovali jedno centrálne plánované autoritárske obmedzenie za druhým.

Druhé kolo reality je ropná cenová vojna Saudskej Arábii a Ruska. Globálne ceny ropy prudko a masívne poklesli, keď Saudovia nariadili veľké zvýšenie produkcie. Aj keď sú správy stále čerstvé a presné dôvody ešte známe nie sú, zdá sa, že ide o úsilie potlačiť ruských a amerických producentov ropy s cieľom zlepšiť si podiel na trhu. Pokles z 55 dolárov za barel, úrovne na ktorej sa ropa obchodovala počas februára (58 dolárov, v čase Roubiniho prednášky 17. januára), pod dnešných 30 dolárov spôsobil, že Roubiniho predpoveď cien ropy bola úplne nesprávna. Ceny menej ako polovičné oproti najnižšiemu a najmenej pravdepodobnému scenáru Roubiniho, boli spojené s mierom medzi USA a Iránom a prosperujúcim svetovým hospodárstvom. Namiesto toho tu dnes máme ochrnutý Irán, v ktorom je nakazených viac ako 10 000 ľudí, krajinu, ktorá je príliš zaneprázdnená zdravotnou pohotovosťou, než aby zohľadňovala predpovede nejakého pochmúrneho profesora ekonómie. Nemáme vojnu USA s Iránom, ale nemilosrdné obmedzenia v cestovaní a obchodovaní v mnohých krajinách a možnú globálnu recesiu. Nie, že by to bránilo Roubinimu verejne tvrdiť, že to predpovedal a že prepuknutie koronavírusu a ropné šoky sú „skutočným signálom blížiacej sa globálnej recesie“. Hovoril však o vojne s Iránom a rýchlo rastúcich cenách ropy, ako o hlavných rizikových faktoroch globálnej recesie.







Len pred niekoľkými týždňami sa Roubiniho starostlivá analýza zdala byť opatrná a pravdepodobná. Potom sa vo svete niečo udialo, a jeho pôsobivé predpovede sú nanič. Môže sa odvolať na čiernu labuť, teda náhle a neočakávané udalosti ohrozujúce rast. Dr. Roubini len ťažko mohol predvídať dopad a dominový efekt tejto pandémie. Veci sa môžu zmeniť a predpovede na základe starých informácií sa musia postaviť tvárou v tvár realite trhu, psychológii človeka, politike a čiernym labutiam. Realita nášho sveta zahŕňa náhle udalosti, ktoré spôsobujú všetky druhy nepredvídateľných nepokojov. A nafúkaní predpovedači, aj keď mali v minulosti šťastie a ich predpovede sa naplnili, sa aj tak zvyčajne úplne mýlia a preto by sme im veľa pozornosti venovať nemali. Tak ako výhercovia v lotérií, ktorí tiež nie sú žiadnymi pôsobivými veštcami.