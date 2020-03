dnes 18:01 -

Budúci týždeň by sme na Slovensku mohli mať 30 miliónov chirurgických rúšok. Mali by stačiť pre celé Slovensko, nielen pre orgány krízového riadenia. Počas prestávky nedeľňajšieho rokovania vlády to uviedol predseda Správy Štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Kajetán Kičura. Ako uviedol, po dvoch týždňoch má SŠHR podpísané zmluvy, ochranné prostriedky by sa mali naskladňovať v priebehu budúceho týždňa. Okrem rúšok by mali byť k dispozícii aj ochranné odevy, respirátory FFP3 a FFP2, ale tiež napríklad rukavice a návleky. "Musíme veriť, že sa zmluvy naplnia," uviedol Kičura. S ochrannými pomôckami nám má na vládnej úrovni pomôcť aj Čína.

Ako Kičura informoval, v nedeľu sa tiež rozhodlo, že SŠHR má zabezpečiť aj niekoľko stotisíc kusov rýchlotestov. Ako dodal, väčšinou sú určené pre políciu a hasičov. Čo sa týka pacientov, pre nich sú určené iné typy testov.

Predseda SŠHR tiež doplnil, že o rozdelení pohotovostných zásob alebo mobilizačných rezerv rozhoduje vláda. Občania by sa podľa Kičuru mali dostať k ochranným pomôckam prostredníctvom okresných úradov, spôsob a technika bude na mestskom úrade. Ako dodal, rozmýšľali aj nad tým, že by mohla chirurgické rúška roznášať Slovenská pošta.