V panike z choroby je trh vaším priateľom

Tento dezinfekčný prostriedok, ktorý používate, kde ste ho získali? V miestnom obchode alebo cez internet? A kde bol vyrobený? Stojí za ním súkromný podnik, ktorý je založený na zisku a strate v rámci trhovej ekonomiky. A tá rúška? Rovnako. Pochádza zo súkromných investícií, ktoré vám priniesol medzinárodný obchod. Stojí niečo vyše dvoch eur, ale mohla by vám zachrániť život.

A čo tie latexové rukavice? Úžasná inovácia s pozoruhodnou históriou. Prvý krát sa objavili v roku 1883, sú výsledkom prosperujúceho ropného priemyslu, ktorý viedol k nespočetným derivátovým produktom. Úžasne hygienické verzie sú k dispozícii iba od roku 1964, na základe inovácie súkromnej spoločnosti Ansell, založená Ericom Ansellom v austrálskom Melbourne. Ďakujem ti medzinárodný obchod.





To jedlo, ktoré teraz nakupujete vo väčších množstvách, vám predáva kto? Mieste potraviny, alebo snáď veľký obchod, ktorý vám umožňuje nakupovať obrovské množstvá so zľavou. Zariadenia v nemocnici, ktoré vám pomôžu dýchať a liečiť sa, vyrábajú súkromné ​firmy. Bez výnimky. A aktualizované informácie, ktoré dostávate o najnovšom vývoji a výskyte ochorenia, vám dodáva kto? Pravdepodobne celosvetový web, do ktorého sú zapojené súkromné ​​servery a ktorý je vám k dispozícii po kábloch z optických vlákien v súkromnom vlastníctve. A ktorý prichádza do vášho súkromne vyrábaného a distribuovaného počítača alebo smartfónu, ktorý je dnes výkonnejší než superpočítače spred 20 rokov, vďaka hnacej sile trhu pre inováciu v službách bežnej osoby.

Alebo možno sledujete aktuálne dianie na 70-palcovom televízore, ktorý vás vyšiel na necelých 700 eur. Získali ste zážitok zo sledovania z pohodlia domu, ktorý by si ani ten najbohatší človek pred 15 rokmi nedovolil.





A ten dom, v ktorom ste sa rozhodli pre dobrovoľnú karanténu, postavil kto? Kto vyrobil naň materiály? Máte ho vďaka súkromnému podnikaniu pôsobiacemu v rámci trhu. Vďaka realitným developerom, ktorí sa musia vyrovnať s brutálnou konkurenciou. Dom je poistený súkromnými spoločnosťami, ktoré nesú všetky riziká katastrofy.

Kto inovuje súpravy na domáce testovanie, ktoré v súčasnosti používajú ľudia v najviac postihnutých oblastiach? Je to Gatesova nadácia financovaná nenávideným miliardárskym kapitalistom, ktorý vymenil svoje bohatstvo za globálnu filantropiu v boji proti chorobám, ako je táto. Takto funguje súkromný podnik v praxi.

Pravda je, že trh ťa miluje práve teraz, uprostred paniky, viac než kedykoľvek predtým. Čo v týchto dňoch pre nás robia vlády? Aby ste zvážili dobrovoľnú karanténu, ale nepovedali vám, či môžete ísť von, ako získate potraviny, koho si môžete pozvať a kedy to všetko skončí. Nesnažte sa kontaktovať úrady, majú dôležitejšie veci na práci. Ďakujeme bohu za digitálne technológie, ktoré nám umožňujú komunikovať s priateľmi a rodinou.

„Možno by som aj využil súčasné lacné cestovné a lacné hotely, ale obávam sa karantény.“ Koľkokrát ste niečo také počuli? Zamyslite sa nad tým, čo toto vyhlásenie znamená. To znamená, že ľudia sa viac boja vlastných vlád ako COVID-19. Ako to prispieva k prekonaniu tejto smutnej fázy dejín? Naopak, je to ľudská sloboda fungujúca v rámci trhu, ktorá nás v týchto neľahkých časoch ochráni.

V panike zo šírenia chorôb ľudia strácajú zdravý rozum a prestávajú jasne premýšľať o veciach, na ktorých záleží. Oslovujú tiež autoritu, aby im pomohla. Je to veľmi smutné. Ešte smutnejšie je, ako bezohľadní mocní medzi nami zneužívajú takéto časy na posilnenie moci štátu nad našimi životmi a tvrdia, že je to pre naše dobro. Čoraz viac intelektuálov bude využívať túto tragédiu na likvidáciu trhovo orientovaných inštitúcií, ktoré pracujú nepretržite, aby vám a vašim blízkym poskytli to, čo potrebujete na prežitie. Keď ide o rozdiel medzi zdravím a chorobou, životom a smrťou, vláda je poslednou inštitúciou, ktorej chcete veriť.

Autorom je Jeffrey A. Tucker z American Institute for Economic Research, autor knihy Trh vás miluje.