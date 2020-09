Homogamia: Manželstvá bohatých rodín prehlbujú nerovnosť

Zdroj: QZ;financialsamurai

Podľa prieskumu Pew Research Center, patrilo v roku 1968 20 % najbohatším americkým domácnostiam 43 % všetkých príjmov v USA. V roku 2018 to bolo už 52 % a zdá sa, že tento trend pravdepodobne čoskoro neskončí. Existuje na to mnoho dôvodov, ako napríklad daňová politika, či obmedzovanie pracovných miest strednej úrovni. Ďalší zmysluplný dôvod je výber partnera.

Kým v minulosti sa od ženy bohatého muža očakávalo, že nebude pracovať a namiesto toho sa bude starať o deti a naplno venovať domácnosti, časom sa veci zmenili. Dnešná generácia žien obhajuje rovnaké pracovné príležitosti. Súčasne sa objavili aj vylepšené technológie na uľahčenie domácich prác ako sú umývačky riadu a práčky. V roku 1960 bolo na americkom trhu práce menej ako 45 % žien vo veku 25 až 54 rokov. V súčasnosti viac ako 75 % z nich pracuje.

Ak by sa ženy s vysokými príjmami vydávali za mužov s nízkymi príjmami, nárast ich príjmov by nemal veľký vplyv na nerovnosť. V skutočnosti sa však ženy s vysokými mzdami stále častejšie vydávajú za veľmi dobre zarábajúcich mužov. V roku 1960 sa žena patriaca do množiny vrchných 10 % najlepšie zarábajúcich vzhľadom na vek a pohlavie sa vydala za muža z množiny 10 % najlepšie zarábajúcich vzhľadom na svoj vek a pohlavie v 11 % prípadov. Do roku 2018 dosiahol podiel sobášov podľa tohto vzoru takmer 25 %.

Jednou z charakteristík, ktoré sú čoraz dôležitejšie pre mužov aj ženy, je úroveň dosiahnutého vzdelania. Absolvovanie vysokej školy úzko súvisí s vysokými príjmami, čo znamená, že existuje oveľa viac vzdelaných a bohatých párov. Štúdia z roku 2014 zistila, že vplyv výberu na základe vzdelania na nerovnosť je výrazný, čo spôsobuje populačnú mieru nerovnosti v USA, nárast koeficientu Gini v USA dosiahol 25 %. Ďalšia skupina vedcov zistila preferenciu výberu partnera na základe vzdelania v Dánsku, Nemecku, Veľkej Británii a Nórsku. Richard Reeves a Joanna Venator z Brookingsovej inštitúcie poukazujú na to, že to môže udržiavať nerovnosť naprieč generáciami. U detí rodičov s najvyšším príjmom je oveľa pravdepodobnejšie, že zarobia veľa peňazí.

Otázne ale je, či dokážu takéto „rovnocenné partnerstvá“ zostať pokope. Ľudia s podobnou úrovňou úspechu majú zvyčajne podobný vek, príjem, bohatstvo a skúsenosti. Medzi mnohými dôvodmi, prečo sa takéto manželstvá rozpadajú, môže byť nedostatok rešpektu. Hlavne ak sa partnerovi začne dariť viac ako vám.





Čo znamená zobrať si bohatého partnera?

Výhody manželstva s bohatým človekom

* Za život sa dá vytvoriť obrovské bohatstvo. Budovanie obrovského bohatstva si však vyžaduje intenzívnu prácu a usilovnosť. Keďže máme iba jeden život, je logické, že radšej volíme svadbu v mladšom veku a odpočinok, než aby sme sa usilovne snažili zbohatnúť v neskoršom veku.

*Mať bohatého partnera otvára veľa dverí. Viac kontaktov vám pomôžu vo vašej kariére, pretože ľudia majú tendenciu sa stretávať s inými ľuďmi z podobného sociálno-ekonomického prostredia.

* Životný štýl. Váš bohatý manžel nebude chcieť znížiť svoju životnú úroveň, namiesto toho tú vašu zvýši. Namiesto 3-hviezdičkových, 5-hviezdičkové ubytovanie, namiesto ekonomickej triedy prvá trieda. Bývanie, jedlo, autá, oblečenie budú mať najlepšiu kvalitu.

* Viac času na deti. Jeden z najlepších argumentov, prečo si zobrať bohatého partnera. Nebolo by pekné dokázať zaplatiť to najlepšie dostupné štúdium pre ne? A neskôr sa v živote venovať tomu, čo naozaj chcú?





Nevýhody manželstva s bohatým človekom

* Nikdy sa nebudete cítiť, že ste dosť dobrí. Čím väčší je rozdiel v bohatstve medzi partnermi, tým väčšmi sa môžete cítiť ako otrok a majetok vašej polovičky. Vzhľadom na to, že váš životný štýl je dotovaný partnerom, musíte často držať jazyk za zubami. Zo strachu, aby ste nevyzerali rozmaznane a nevďačne. Čím viac však budete mlčať o veciach, ktoré vám vadia, tým viac vám budú prekážať.

* Vyššie očakávania pre všetko. Okolie vás začne okamžite analyzovať na základe vášho vzhľadu, postavy a úspechov. Ak nevyzeráte úžasne a nemáte v nejakej oblasti neuveriteľný talent, ľudia si budú myslieť, že nie ste pre svojho partnera dosť dobrí.

* Ľudia si môžu myslieť, že ste chamtiví. Čím väčší bude vekový rozdiel, rozdiel vo vzdelaní, či vzhľade, tým viac ľudí si bude myslieť, že ste sa zobrali kvôli peniazom. Nikto si nemyslí, že 38-ročná Amal Alamuddin bola zlatokopkou, keď si vzala 55-ročného Georga Clooneyho, pretože Amal má vynikajúcu advokátsku prax so špecializáciou na medzinárodné právo a ľudské práva. Musíte byť dostatočne úspešní, aby ste si dokázali udržať svoj vlastný životný štýl.

* Paradox voľby. Čím viac peňazí máte, tým viac možností získate. Čím viac možností máte, tým vyššia je pravdepodobnosť, že urobíte nesprávne rozhodnutie. Psychológovia David Myers a Robert Lane nezávisle dospeli k záveru, že súčasná hojnosť výberu často vedie k depresii a pocitom osamelosti. Za väčšie bohatstvo sa platí podstatným poklesom slobody a straty komunity. Keby bolo manželstvo s boháčmi tak úžasné, nikdy by sa nerozvádzali a volili radšej o niečo skromnejší život. Takýchto príkladov je množstvo, nejde o žiadne výnimky.



Vstúpiť do manželstva s bohatou osobou nie je všeliek. Rozprávkový život po chvíli zovšednie. Jednou z trvalých čŕt, ktorá robí vzťah vzťahom, je vzájomný obdiv a rešpekt.