Koronavírus: Prečo ľudia v panike nakupujú a robia si zásoby

Rad nákupných vozíkov pri pokladniach, prázdne regály a šialení nakupujúci, ktorí si robia zásoby najmenej na pol roka. Už len pohľad na tieto snímky vyvolalo paniku a eskalovalo problém ďaleko nad všetko, čo bolo zaznamenané počas epidémie SARS, keď bol digitálny svet oveľa menej rozšírený. Tento druh príspevkov rozširuje hystériu a nepravdivé správy do tej miery, že falošné koronavírusové správy sa zrejme stali samy osebe nebezpečnými. Na zastavenie paniky musia vlády prostredníctvom rozhodných krokov a trvalej a transparentnej komunikácie preukázať, že majú všetko pod kontrolou.

Strach je normálna, nevyhnutná evolučná reakcia na hrozbu. Či je hrozba emocionálna, sociálna alebo fyzická, táto reakcia závisí od komplexnej interakcie medzi našim primitívnym „živočíšnym mozgom“ a sofistikovaným kognitívnym mozgom. Po zistení hrozby je biologickou reakciou tela na strach a zaplavenie adrenalínom v snahe zabezpečiť, aby sme boli schopní uniknúť alebo poraziť akúkoľvek hrozbu. Tento systém však môže byť náchylný k chybám a niekedy neprimerane reagovať na hrozby, ktoré v skutočnosti nie sú také vážne alebo bezprostredné.



Primitívna biologická reakcia na COVID-19 by znamenala, že musíme bojovať, alebo utiecť. Namiesto toho sa ale vyžaduje sofistikovanejší prístup. Racionálny a bez chaotických komplikácií vyvolaných panikou. V čase stresu a úzkosti sme často náchylní používať stratégie, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli, ale ukázali sa ako kontraproduktívne. V prípade COVID-19 nepomôže neustále monitorovanie aktualizácie správ a kanálov sociálnych médií, ktoré výrazne zvyšujú úzkosť.

Sme globálne zjednotení, musíme sa vyrovnať so zdravotnou hrozbou. Ostražitosť a preventívne opatrenia sú nevyhnutné. Nákupná panika však nemusí byť súčasťou týchto opatrení.



Z výskumu trojice vedcov, autormi sú Charlene Chen, Leonard Lee a Andy J. Yap, vyplýva, že spotrebitelia kompenzujú vnímanú stratu kontroly nákupom produktov určených na splnenie základných potrieb, vyriešenie problému alebo splnenie úlohy. Preto sa ľudia ponáhľajú kupovať ryžu, čistiace prostriedky a papierové výrobky v nelogicky veľkých objemoch. Takéto nákupy vedú k úprave cien a nedostatku nevyhnutného zdravotníckeho vybavenia tam, kde je to najviac potrebné. V Taliansku vzrástol predaj mydla o 29 % a predaj teplomerov o 24 %. Už to nie sú len veľké krajiny, ale po celom svete dochádza k výrazným nárastom núdzových zásob v domácnostiach. Označuje sa to ako „pandemická špajza“.





Výskumná a analytická spoločnosť Nielsen monitoruje, aký bude mať táto situácia vplyv na elektronický obchod. Aj keď je príliš skoro na odhalenie akýchkoľvek zmysluplných zmien v online nakupovaní, očakáva, že porastie, pretože ľudia majú čoraz väčší záujem o osobný kontakt, keď vedia, že sa vírus šíri kašľom a kýchaním.

V čase krízy ľudia nepotrebujú veľké reči, ale činy. S cieľom zmierniť úzkosť ľudí a pomôcť im znovu získať pocit kontroly je na vládach, aby naznačili, že majú plán a dokážu podniknúť včasné kroky na vyriešenie problému. Dobrým príkladom je Singapur, ktorý nezaznamenal úmrtie v súvislosti s vírusom, napriek 112 prípadom infekcie, kde dokázali obmedziť šírenie infekcie a udržať si dôveru občanov. Len deň na to, keď ľudia v panike začali s vykupovaním ryžových rezancov a instantných polievok, premiér Lee Hsien Loong v televízii žiadal zachovať pokoj. „Dodávky tovaru sú zabezpečené, máme ho dostatok, nie je potrebné si robiť zásoby.“





Singapur bol jednou z prvých krajín, ktoré obmedzili vstup tých, ktorí nedávno navštívili Čínu a Južnú Kóreu. Krajina zaviedla skríning teploty, systémy na identifikáciu ľudí, ktorí boli v kontakte s nosičmi, a prísne nemocničné a domáce karanténne režimy pre potenciálne infikovaných pacientov. Podnikajú sa rázne kroky voči tým, kto by porušil tieto nové pravidlá, vo forme pokút aj väzenia. Vláda pravidelne vydáva verejné vyhlásenia a veľmi úprimne informuje ľudí o nebezpečenstvách, ktoré predstavuje koronavírus. Nákupné šialenstvo trvalo týždeň, veci sa upokojili a zákazníci sa vrátili k nákupu tovaru v normálnom množstve.







To je v protiklade s tým, čo sa deje v Japonsku a Iráne, kde sú nedostatočne transparentné vlády pod paľbou. Táto nedôvera pramení z obáv, že vlády môžu zámerne zatajovať alebo nemusia mať prístup k presným informáciám. To viedlo k hromadeniu domácich zásob, čo v Japonsku spôsobilo nedostatok toaletného papiera. Nasledovali dlhé fronty a nárast cien. Krádeže sa natoľko rozšírili, že niektoré firmy tovar začali zamykať do zásobníkov.

Niektoré vlády, ako tá Spojeného kráľovstva, uverejnili oficiálny akčný plán pre koronvírus. Ide o rady ako by mala verejnosť postupovať v každej etape prepuknutia choroby a čo možno očakávať, ak sa z nej stane pandémia. K dispozícii sú denné aktualizácie geografického šírenia vírusu. Akákoľvek komunikačná prekážka by znamenala nedostatok transparentnosti, čo by viedlo k pocitu, že vláda niečo tají. To by len podporilo prípadné šírenie falošných správ.

Spôsob, ako potrebné kroky odkomunikovať, vrátane toho, kedy a ako často, je pri šírení paniky kritický. Stále môže situácia prerásť do pandémie a vládne politiky sa v reakcii pravdepodobne budú musieť rýchlo vyvíjať. Ako to ukazuje príklad Singapuru, silná komunikácia môže predstavovať rozdiel medzi zdanlivým pochopením dynamickej povahy situácie a nevedením, ako ju vôbec riešiť.