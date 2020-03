Na pomoc skupinám ohrozeným chudobou je potrebné vynaložiť 262,8 mil. eur

dnes 9:46 -

Štát by mal na zvýšenie sociálneho začlenenia a pomoc skupinám ohrozeným chudobou prijať hodnotové opatrenia v celkovej výške 262,8 milióna eur v dlhodobom horizonte, z toho v budúcom roku by mal na ne vynaložiť 107,1 milióna eur. Vyplýva to zo záverečnej správy k revízii výdavkov na tieto skupiny, ktorú v utorok predstavil Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Vláda by sa pritom mala zamerať najmä na deti.