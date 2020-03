Prečo je to tentoraz je to iné, horšie

Zdroj: Bloomberg

"Klasická recesia zahŕňa výpadok dopytu vo vzťahu k ponuke," upozorňuje bývalý činiteľ americkej centrálnej banky (Fed) David Wilcox. "V tejto bežnejšej situácii tvorcovia hospodárskej politiky vedia, ako pomôcť zaplniť chýbajúci dopyt. Ale súčasný prípad je oveľa komplikovanejší, pretože zahŕňa negatívne dopady na ponuku i dopyt," dodal.

Na jednej strane epidémia znižuje kapacitu výroby a pripravuje firmy vo svete o materiál, ktorý potrebujú k vlastnému podnikaniu. Tento šok na strane ponuky bol spočiatku považovaný za krátkodobý problém, ktorý sa ľahko vyrieši, ak sa podarí dostať vírus pod kontrolu. Počiatočné predpovede počítali s tým, že globálny rast bude v tvare písmena V, teda v prvom štvrťroku pôjde prudko dole a potom v nasledujúcich týždňoch opäť rýchlo hore.

Svetová ekonomika mieri do najslabšej expanzie od recesie v roku 2009. Inflačné ciele centrálnych bánk sú čoraz menej dosiahnuteľné. Odborníci sa nedokážu zhodnúť, či súčasná situácia infláciu zvýši, alebo naopak zníži. Spotrebitelia nie sú ochotní cestovať ani chodiť do reštaurácií. Výsledkom by mohlo byť, že firmy prestanú najímať nových zamestnancov alebo investovať, čo ďalej negatívne ovplyvní výdavky. Zníženie úrokových sadzieb továrne neotvorí, ani nevráti ľudí do práce. Aj keď podporí dopyt, až epidémia skončí, budú musieť byť bankári pravdepodobne vynaliezavejší a kombinovať zníženie úrokov s cielenými programami, ktoré udržia tok úverov a ochránia dôveru.





Povaha súčasného šoku znižuje efektivitu menovej politiky. Nižšie náklady na úvery síce môžu pomôcť zvýšiť kúpnu silu domácností, vplyv tejto pomoci je však obmedzený, keď milióny ľudí zostávajú zatvorené doma, aby sa zabránilo šíreniu vírusu, alebo preto, že sa boja nákazy.

Riešenie šokov na strane ponuky je zvyčajne pre bankárov ťažšie, preto zostáva na pleciach fiškálnych orgánov, teda vlád a úradov, ktoré však zatiaľ zostávajú pozadu a nechávajú všetko na bankároch. "Zníženie sadzieb určite nepomôže znovu doplniť prázdne regály v obchodoch s potravinami," uviedla analytička Seema Shahová z Principal Global Investors. "Menová politika je nanič ak ponuka nemôže uspokojiť dopyt," dodala. Čínska centrálna banka zatiaľ na rodiel od iných centrálnych bán úrokové sadzby plošne neznížila, zvolila cielenejšie opatrenia, ako napríklad aby banky mohli mať väčší objem zlých úverov. Zmiernila aj pravidlá predaja dlhopisov.

Vládne výdavky síce nebudú schopné zabrániť šíreniu vírusu, ale môžu pomôcť nahradiť prudko klesajúci dopyt spotrebiteľov. Hlavný ekonóm Morgan Stanley Chetan Ahyaa odhaduje, že fiškálny deficit štyroch hlavných vyspelých ekonomík a Číny stúpne tento rok najmenej na 4,7 percenta hrubého domáceho produktu z vlaňajších 4,1 percenta. To bude najvyššia schodok od roku 2011.