Slovensko je v zamestnanosti žien na chvoste krajín OECD, vyplýva zo štúdie PwC

Slovensko sa v zamestnanosti žien umiestňuje od roku 2000 najnižšie v rebríčku Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) spomedzi krajín strednej a východnej Európy. Vyplýva to zo štúdie Ženy v práci 2020, ktorú zverejnila poradenská spoločnosť PwC. V rebríčku zamestnanosti žien za rok 2018 obsadilo Slovensko až 26. miesto z 33 krajín OECD. "Slovensko sa dlhodobo umiestňuje na spodných priečkach rebríčka, a to aj napriek tomu, že sa neustále zlepšuje, pretože sa zlepšujú aj ostatné krajiny a niektoré výrazne," uviedla spoločnosť PwC v tlačovej správe. Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien sa na Slovensku znížil od roku 2000 z úrovne 22 % na 18,5 % v roku 2018. Rozdiely v odmeňovaní mužov a žien sa však znižujú naprieč krajinami OECD, v roku 2000 bol priemer 18,5 % a 15 % v roku 2018.

Zamestnanosť žien sa na Slovensku zvýšila od roku 2000 do roku 2018 zo 63 % na 65,9 %. Na Islande je to 84 % a vo Švédsku 81 % a najmenej v Mexiku 47 % a Čile 57 %. Zvýšenie zamestnanosti žien na Slovensku na úroveň Švédska by mohlo podľa štúdie PwC zvýšiť hrubý domáci produkt Slovenska o 7,8 %. "Intenzívnejšie zapojenie sa žien do práce prináša vyšší ekonomický rast a prínos celej spoločnosti. Máme priestor zamestnať ďalších 15 % žien podľa vzoru Švédska," uviedla Alica Pavúková zo spoločnosti PwC Slovensko. Slovensko má podľa nej príliš vysoký podiel žien pracujúcich na plný úväzok. "To je dôkazom, že firmy, spoločnosti a inštitúcie majú ešte veľké rezervy vo flexibilite zamestnávania žien," dodala.

Zamestnanosť žien na plný úväzok je totiž na Slovensku spolu s Maďarskom a Poľskom rekordná, nad 90 %. "Je to jedným z následkov vývoja postsocialistických krajín a v súčasnosti je to skôr prejavom nedostatočnej flexibility zamestnávateľov a priamo súvisí s nižšou mierou zamestnanosti žien," uvádza sa v správe. Priemer v OECD v zamestnanosti žien na plný úväzok je 75 %. Najmenej žien zamestnaných na plných osem hodín má Holandsko – a to len 42 %, Švajčiarsko 55 % a Japonsko 61 %. Piatym indikátorom v indexe PwC Ženy v práci je rozdiel medzi zamestnanosťou mužov a žien, na Slovensku je to 12,8 %. Najnižší rozdiel 3,4 % dosiahli Fínsko, Švajčiarsko a Švédsko. Najväčší rozdiel je v Mexiku 34,5 %, následne najnižšie hodnoty dosahujú v Kórei, Čile, Taliansku a Grécku, medzi 15 % až 20 %.

Nezamestnanosť žien sa znížila na Slovensku z 18 % v roku 2000 na 7 % v roku 2018, takisto však klesol priemer OECD z 8,1 % na 6,2 %. V roku 2018 dvojciferné hodnoty v nezamestnanosti žien dosahovali len tri krajiny – Grécko 24 %, Taliansko 12 % a Španielsko 17 %.

Slovensko malo v roku 2000 štvrté najvyššie zastúpenie žien v manažmente firiem na úrovni 22 %, vyššie mali vtedy už len škandinávske krajiny – Nórsko 34 %, Švédsko 27 %, Fínsko 24 %. Za 18 rokov sa však situácia v mnohých krajinách dramaticky zmenila. "Za rok 2018 má Slovensko 24 % žien v manažmente firiem, ale už vyše 15 krajín OECD Slovensko predbehlo a má vyššie zastúpenie – napríklad Island 45 %, Francúzsko 41 %, Nórsko 39 %, Švédsko 37 %," uviedla spoločnosť PwC. Rast podielu žien v manažmente v 20 krajinách OECD dosahuje vysokú dynamiku, ale situácia na Slovensku sa zásadne nemení.

Index PwC Ženy v práci predstavuje vážený priemer piatich ukazovateľov, ktoré hodnotia zapojenie žien na trhu práce a rovnosť v práci – rozdiel v odmeňovaní mužov a žien, podiel pracujúcich žien, nezamestnanosť žien, podiel žien pracujúcich na plný úväzok a podiel žien v manažmente firiem.