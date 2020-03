Ako na hojdačke: Deväť vecí, ktoré sa stávajú investorom, keď sa zvyšuje volatilita

Zdroj: eightfatswine

Tu je zoznam deviatich vecí, ktoré môže investor očakávať pri zvyšovaní volatility cien.

Nárast emocionálnej volatility

Investori sa nesprávajú rozumne ani v obdobiach relatívneho pokoja, prečo by to mali robiť pod tlakom? V období zvýšenej volatility cien sa u nich zvyšuje emocionálna volatilita. Extrémne výkyvy nálady sú ako jazda na horskej dráhe, najvyššie vrcholy a potom pády úplne na dno. Toto zasiahne najväčšiu časť investorov pričom s emocionálnymi výkyvmi súvisia aj ďalšie body tohto zoznamu.

Volania po náprave

Trh odpísal 600 ale rastie o 100. Už dosiahol dno a teraz sa od neho dokázal odraziť. Analytici dno vidia na základe svojich črevných pocitov alebo čiar z grafu a pod. „Trh bude dnes zatvárať v čiernych číslach.“ Ak sa tak skutočne stane, mali ste jednoducho šťastie, nie že by ste to dokázali vopred vedieť. Toto je egocentrickosť pod stresom, a nevedie k dobrým výsledkom.

Reakcie na šum

Na trhu je veľa šumu. Zvýšenej hladiny šumu. Príbehy sú postavené na vode a médiá ich radi ďalej posúvajú. Hovoríme tomu hmla volatility. Vystresovaní účastníci trhu na šum počúvajú a zdieľajú ho. Na základe neho potom prijímajú rozhodnutia o kúpe / predaji.





Zvýšenie rizika

Hráči pokra to dobre poznajú, ide o reflexiu averzie voči stratám. Obchodníci zvyšujú riziko, len aby sa zbavili strát. Dokonca sa budú snažiť vyhnúť racionálnemu úsudku, ktorého prijatiu bráni stres. Toto sa stáva častejšie obchodníkom než dlhodobým investorom.

Kapitál dlhodobých investorov

Dlhodobí investori predávajú až po tom, čo došlo k väčšej škode. Je to kapitulácia. Ak chcete dosiahnuť dlhodobé úspory alebo máte investičnú stratégiu, pri ktorej celkovú sumu rozdelíte do pravidelných nákupov cieľového aktíva, a zrazu predáte všetko, pretože ste neuniesli tú bolesť, nie je to nič iné ako kapitulácia. Otázne potom je, kedy to dostanete späť.

Konzumácia alkoholu

Na uvoľnenie stresu z toho, čo sa na trhoch deje, si dáte za pohárik, za dva. Len aby ste už na to nemuseli myslieť. Na vaše telo aj ducha to má podobný dopad ako podávanie jedu. Hoci sa cítite skvele, na zajtrajšie otvorenie burzy nebudete vo svojej koži, nedokážete sa sústrediť tak, ako si to situácia vyžaduje.

Bezsenné noci

Je to podobné ako s alkoholom, podpíše sa to pod zajtrajší deň. Niektorí okrem toho, že pijú príliš veľa, aj málo spia. Je to len ďalší nevyvrátiteľný dôkaz, že ste pod stresom. Slabý spánok negatívne ovplyvňuje výkonné kognitívne fungovanie, bez ktorého sa nezaobídete pri racionálnom výbere počas neistoty.

Rozprávate hlúposti

Volatilita môže ovplyvniť vaše vzťahy a spôsob, akým sa správate mimo trhu. Beriete si stres domov a prenášate ho na milovaného človeka. Nie je to ružový výhľad.

Falošné obvinenia

Investori si vymieňajú smiešne dôvody na vysvetlenie toho, prečo prichádzajú o peniaze.

Dalo by sa ďalej pokračovať, ale aj keď vieme, ako na nás volatilita vplýva a čo v nás vyvoláva, dokážeme len málo urobiť preto, aby sme sa týmto veciam vyhli. Preto ak na záver čakáte nejakú univerzálnu radu, ako dostať stres pod kontrolu, aby nespôsobil nesprávne rozhodnutia, ospravedlňujeme sa, ale nič také po ruke nemáme.