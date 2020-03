Bohatí a strach z koronavírusu: Mohli by sme dostať vakcínu?

Zdroj: Bloomberg

Niektorí miliardári, bankári a ďalší členovia americkej elity sú pokojní. Iní sa naopak obávajú úzkosti a každý si dôkladne umýva ruky. Podľa amerického chirurga Jeromeho Adama, rúška neodkážu účinne zabrániť šíreniu koronavírusu, a ich nedostatok len komplikuje prácu personálu zdravotnej starostlivosti. „Vážne ľudia," napísal Adams na Twitteri, „Prestaňte kupovať rúška!"







Prezident Trump predpovedal, že vírus zmizne „ako zázrak“, zatiaľ čo demokrati načrtli požiadavky na financovanie, čo by zahŕňalo aj záruku dostupnej vakcíny.



Ken Langone je spoluzakladateľ spoločnosti Home Depot. Po tom čo si pozrel tlačovú konferenciu prezidenta Donalda Trumpa, rozmýšľal, či médiá zbytočne nenafukujú mieru rizika. Dvihol telefón a zavolal dvom odborníkom, lekárovi a vedcovi. „Ľudia, ktorí sú v tomto odborne omnoho zdatnejší než ja mi povedali, že pre túto chvíľu je to len zlá chrípka,“ cituje 84-ročného Langoneho agentúra Bloomberg.





Ken Langone

„Mali sme tu plnú pohotovosť," uviedol Jordan Shlain, internista Private Medical ponúkajúcej službu concierge bohatým klientom. Tim Kruse, lekár, ktorý ponúka konzultácie cez telefón v Aspene v Colorade, povedal: „bohatí nemusia nevyhnutne mať prístup k veciam, ku ktorým bežný človek prístup nemá.“ Ale to im nebráni pýtať sa, či môžu dostať očkovaciu látku proti koronavírusu. „Odpoveď znie nie, vedia to, ale chcú to počuť.“

Jewel Mullenová, internistka a epidemiologička z Texaskej univerzity uviedla, že milióny Američanov si nemôžu dovoliť vytvárať potravinové zásoby, nechodiť do práce alebo mať svojho stáleho lekára, ktorého by mohli požiadať o radu. „Zdroje, ako sú peniaze, doprava a informácie, umožňujú ľuďom prijať ochranné a preventívne opatrenia a môžu pomôcť vytvoriť pohodlnejšie scenáre na zvládnutie katastrof,“ povedala Mullenová. „Tu je vidieť skutočne rozdielne potreby."





Jewel Mullenová

Potvrdené prípady nákazy koronavírusom denne pribúdajú. Svetová zdravotnícka organizácia zvýšila celkové hodnotenie rizika choroby na „veľmi vysoké“. Obava z ekonomického dopadu vyústila na globálne trhy, výnosy štátnych dlhopisov sa prepadli na historické minimá, americký akciový trh má za sebou najhorší týždeň od finančnej krízy v roku 2008.

Jeden spoluzakladateľ významného hedžového fondu, ktorý požiadal o anonymitu, uviedol, že sa vybral iným smerom, ak jeho kolegovia. Neutiahne sa do bezpečného bunkra, ale zvažuje odletieť do Talianska, kde má dom. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb radí Američanom, aby sa tejto krajine vyhli. Rozšírenie paniky, dodal, by len zlacnilo letenky.

Investor Charles Stevenson, býva vo Village of Southampton, adrese niekoľkých miliardárov, únik neplánuje. „Momentálne nie som znepokojený, zatiaľ nie, ak by tu ľudia mali koronavírus, vypadol by som odtiaľto." Odletel by do Idahu a zavrel sa tam. Rodina by sa k nemu mohla pripojiť, ak by chcela. „Bola by to ich osobná voľba."

Bohaté páry, ktoré zvykli tráviť čas spolu, sa dostávajú do ťažkostí, myslí si Mitchell Moss, ktorý študuje mestskú politiku na New York University. „Toto zničí manželstvá bohatých," uviedol Moss. „Všetci títo manželia a manželky, ktorí neustále cestujú, budú musieť teraz tráviť čas s osobou, s ktorou sú zosobášení."





Jamie Dimon

JPMorgan Chase & Co, najväčšia banka v USA, svojim zamestnancom zrušila akékoľvek pracovné cesty. Pripojila sa tak k množstvu ďalších firemných gigantov, ktoré obmedzili cestovanie, rozdelili pracovné tímy a obchodníkov na rôzne miesta alebo svojich pracovníkov umiestnili do karantény. Jamie Dimon, výkonný riaditeľ banky, povedal krátko pred týmto rozhodnutím, že sa mu snívalo o tom, ako sa spolu s ďalšími miliardármi nakazili vírusom počas januárového Svetového ekonomického fóra vo Švajčiarsku. „Mal som nočnú moru, že v Davose sme to všetci dostali, všetci ktorí sme tam šli, a potom sme odišli a vírus rozšírili," povedal Dimon počas výročného dňa investorov. „Jedinou dobrou správou je, že by to mohlo vyhubiť elitu." Publikum to pobavilo.