Kam sa hrabú súčasní miliardári: Majetok 5 najbohatších ľudí minulého storočia

Ocenenie bolo vypočítané zahrnutím zmeny indexu spotrebiteľských cien v priebehu rokov. Na výpočet bohatstva z roku 1913 v amerických dolároch sa použil vzorec: ceny v roku 2020 x (1913 CPI / 2020 CPI). Na základe úprav o infláciu tieto čísla ukazujú, že skupina mala v roku 1913 kombinované čisté imanie 63 miliárd dolárov.

V 20. storočí bol najbohatším mužom škótsko-americký priemyselník Andrew Carnegie. V roku 2020 by stále obsadil prvé miesto s majetkom v hodnote 419,8 miliárd dolárov. Pod jeho obrovské bohatstvo sa v roku 1901 podpísal predaj spoločnosti Carnegie Steel Company spoločnosti JP Morgan za 480 miliónov dolárov. Z predaja Carnegie tiež získal 230 miliónov dolárov v zlatých dlhopisoch. Carnegie, ktorý zomrel v roku 1919, venoval väčšinu svojho majetku na charitu. V roku 1913 mal Carnegie čisté imanie 16,5 miliárd dolárov.

Najbohatší Američan, ktorý kedy žil, bol John D Rockefeller. Do roku 2020 by sa jeho majetok rovnal 384,8 miliárd dolárom. Rockefeller, ktorý zomrel v roku 1937, sa zaujímal o ropu, jeho spoločnosť Standard Oil , ikona amerického ropného priemyslu bola v roku 1913 ohodnotená na 14,9 miliárd dolárov. Spoločnosť bola neskôr rozdelená na rôzne subjekty ako Amoco, Chevron Conoco a ExxonMobil.

Ruský magnát Nikolaj Alexandrovič Romanov, ktorý zomrel v roku 1917, by mal mať po úpravách o infláciu v roku 1913 najmenej 13,1 miliárd dolárov. V roku 2020 by Romanov dosiahol 338,58 miliárd dolárov.

Mir Osman Ali Khan z Indie patrí medzi najbohatších ľudí, ktorí kedy žili. Khan zarobil na zlate. Jeho osobná zbierka zlata mala hodnotu viac ako 100 miliónov dolárov, ďalších 400 miliónov dolárov mal v šperkoch. Po úprave o infláciu by Khan mal čisté imanie 259,5 miliárd dolárov, zatiaľ čo v roku 1913 by to bolo 10 miliárd dolárov.

Bývalý dlhoročný líbyjský vodca Muammar Kaddáfí sa tiež dostal na zoznam najbohatších ľudí, ktorí žili medzi 20. a 21. storočím. Na rozdiel od ostatných na zozname, bol Gadaffi, ktorý prišiel o život v roku 2011, utajeným boháčom. Jeho čisté imanie dosiahlo podľa správy asi 200 miliárd dolárov. Podľa Spojených štátov by sa Kaddáfího miliardy mohli stále ukrývať v trezoroch rôznych bánk po celej Afrike. Majetok mal prevažne formu diamantov a zlata. V roku 2020 by čisté imanie bývalého líbyjského vodcu odhadované na 225,7 miliárd dolárov. V roku 1913 by Gadaffi mal 8,7 miliárd dolárov.

Miliardári 20. storočia verzus moderní miliardári

V porovnaní so súčasnými piatimi najbohatšími žijúcimi ľuďmi je vidieť výrazný rozdiel. Kumulatívne má päť najmodernejších bohatých ľudí čistý majetok 514,4 miliárd dolárov, čo je najmenej trikrát menej ako päť najbohatších ľudí 20-teho storočia.

Na prvej priečke je zakladateľ Amazonu Jeff Bezos s čistým imaním 125,3 miliárd dolárov. Nasleduje zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates, s majetkom za 112,60 miliárd dolárov. Tretím je Bernard Arnault z LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) s čistým imaním 108 miliárd dolárov. Hlava Berkshire Hathaway, Warren Buffett, je na štvrtom mieste s 90,40 miliardami dolárov, zatiaľ čo Amancio Ortega zo Zara fashion uzatvára päticu najbohatších súčasnosti s čistým imaním 78,10 miliárd dolárov.





Z prehľadu najmajetnejších ľudí 20-teho storočia vidíme, že táto skupina bola rovnomerne rozmiestnená po celom svete. V súčasnom zozname najväčších svetových boháčov však dominujú Američania. Bohužiaľ, pri pohľade na obe skupiny, nevidíme tam žiadnu ženu.



Niet je pochýb o tom, že majetková nerovnosť sa od finančnej krízy zväčšila, a to najmä vďaka menovému stimulu centrálnych bánk, ktorý výrazne nafúkol ceny aktív z ich pokrízových minimálnych hodnôt. Ale ak bude niekto namietať, ako bohatnú dnes bohatí na úkor všetkých ostatných, nezabudnite, že koncentrácia bohatstva stále nedosiahla úroveň „zlatého veku“.