Ďalšia banka zvyšuje poplatky: Bez zisku sa v žiadnom sektore dlhodobo podnikať nedá, upozorňuje analytik

Zdroj: SITA

Foto: getty images

dnes 10:31 -

Prima banka je ďalšou bankou, ktorá sa rozhodla zvýšiť svoje poplatky. Od mája zvýši poplatok za vedenie účtu, za výbery z bankomatov, za hotovostné a bezhotovostné transakcie a za vklad na úverový účet. Špekulácie, či dôvodom je zvýšený bankový odvod, nepotvrdila. "Prima banka priebežne vyhodnocuje vývoj na medzibankovom a finančnom trhu, nákladovosť prevádzky, ako aj produktov a služieb a v súlade so stratégiou banky využíva tieto vstupy pri prípadných úpravách cien," uviedla banka v stanovisku, ktoré poskytla agentúre SITA. Podľa analytikov budú poplatky zvyšovať aj ďalšie banky.

"Bankový odvod je popri klesajúcich úrokových sadzbách ďalší z významných dôvodov, prečo banky zvyšujú poplatky," povedal pre agentúru SITA výkonný riaditeľ Finančného kompasu Maroš Ovčarik. Cieľom je zrejme odradiť klientov od služieb, ktoré banke prinášajú pomerne vysoké náklady. "Nemyslím si, že to bola posledná banka, ktorá upravuje svoje poplatky. Banky v poslednej dobe pomerne často zvyšujú poplatky za služby, ktoré ľudia vykonávajú priamo v pobočke, ako napríklad vklady a výbery hotovosti v pobočke, prevodné príkazy v papierovej podobe, a podobne," doplnil Ovčarik.

Predĺženie bankového odvodu a jeho zdvojnásobenie je podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika vážnym zásahom do ekonomiky bánk na Slovensku. Pri menších bankách im odvod zhltne celý ročný zisk a pri väčších približne polovicu. "To je bezprecedentná situácia, ktorá núti banky hľadať ďalšie zdroje, keďže bez zisku sa v žiadnom sektore dlhodobo podnikať nedá," konštatuje Búlik. Banky majú v zásade podľa Búlika len dve možnosti, ako aspoň čiastočne znížiť dopad bankového odvodu, a to znížiť náklady a zvýšiť príjmy.

Prvá možnosť znamená podľa Búlika zatváranie menej výkonných pobočiek, redukovanie personálu a utlmenie inovácií. Slovensko bolo v posledných rokoch lídrom v nasadzovaní moderných technológií. "Znižovanie nákladov jednoznačne utlmí investície do technológií," myslí si Búlik. Pri zvyšovaní príjmov je podľa Búlika prvou voľbou rast poplatkov. "V čase nízkych úrokov a úrokových marží a postupne slabnúceho dopytu po hypotékach sú poplatky jednou z mála možností, ktorá môže banke priniesť okamžite viac peňazí. Poplatky budú zaručene zvyšovať aj ďalšie banky, klienti sa jednoducho musia pripraviť na vyššie náklady," upozorňuje Búlik.

Klienti Prima banky si po novom od mája za osobný účet mesačne zaplatia podľa Finančného kompasu 4,90 eura, čo je zvýšenie poplatku o jedno euro. Za výber hotovosti z iného bankomatu si klienti priplatia o 50 centov viac, teda tri eurá. Poplatok sa zvýši aj za vklad v hotovosti na úverový účet, taktiež o 50 centov na tri eurá. Vklad v hotovosti inou osobou než majiteľom a výber v hotovosti zdražie taktiež o 50 centov na tri eurá. Príkaz na úhradu, zmena trvalého príkazu či inkasa a ich zrušenie v pobočke Prima banky zdražie tiež o 50 centov na tri eurá.





Klienti Prima banky však podľa jej vyjadrení môžu pri splnení podmienok aj naďalej získať vedenie účtu bez poplatku, rovnako ako aj odmenu za platbu kartou či mobilom. To potvrdzujú aj analytici. Pokiaľ klienti bánk začnú viac využívať internetbanking a platobné karty na platby, vedia sa viacerým poplatkom podľa Ovčarika ľahko vyhnúť. "Na trhu bude stále existovať možnosť mať v banke bezplatný účet. Podmienkou však vo väčšine prípadov bude aktívne využívanie účtu," doplnil Búlik.

Prvou bankou, ktorá oficiálne priznala, že zvýši poplatky okrem iného aj pre bankový odvod, bola pred pár mesiacmi Poštová banka. Nový cenník s vyššími cenami je platný od marca tohto roka. Ako dôvod Poštová banka uviedla vyššie náklady na obsluhu obchodných miest na pošte. Ide podľa banky o vplyv viacerých externých faktorov, či legislatívnych opatrení. Aj pre opätovne zavedený bankový odvod sa Poštovej banke zvýšili celkové prevádzkové náklady.

Zmeny v cenníkoch pred časom ohlásili aj ďalšie banky. Tatra banka od 31. marca mení podmienky poskytnutia zľavy za vedenie účtu pre deti, zvýšila poplatky pri hotovostných a bezhotovostných operáciach v pobočke banky. Zvýšenie poplatkov sa týka aj bezhotovostných operácií, debetných a kreditných kariet. Tatra banka zároveň zaviedla poplatok za doručenie návrhu na vklad zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnosti na príslušný Okresný úrad. UniCredit Bank poskytovala pri U konte neobmedzené výbery zo všetkých bankomatov, no od nového roka tieto výbery pre účty uzatvorené od 1. januára 2020 obmedzila na určitý počet. Banky tvrdia, že so zvýšením bankového odvodu zmena cenníka nesúvisí.