Pokles výroby áut v Nemecku ovplyvnil najmä nižší čínsky dopyt

dnes 12:46 -

Výroba automobilov v Nemecku v roku 2019 klesla medziročne o deväť percent a za posledné tri roky sa prepadla o približne pätinu. K zníženiu produkcie v krajine, ktorá sa podieľa na celosvetovom trhu s automobilmi jednou desatinou, však nedošlo pre pokles záujmu o nové vozidlá v Nemecku alebo v Európe. Hlavnou príčinou je nižší dopyt v ázijských krajinách a najmä v Číne, upozornil analytik Tatra banky Juraj Valachy.

V Nemecku sa vyrába takmer tretina celoeurópskej produkcie áut a zároveň desať percent celosvetovej produkcie. "Keď sa predajom áut darí, tak spotrebitelia sú optimistickí ohľadom budúceho vývoja miezd a zamestnanosti. To je veľmi dobrý signál o budúcich vyhliadkach ekonomiky. No táto rovnica platí aj naopak. Ak ľudia prestávajú kupovať autá, tak prognóza celkovej ekonomiky na ďalšie obdobie je pochmúrna," uviedol Valachy.

Celkovo sa minulý rok v Nemecku vyrobilo 4,6 milióna osobných áut. Deväťpercentný medziročný pokles produkcie však nebol podľa analytika spôsobený nižším záujmom Nemcov o nové automobily. "V roku 2019 vzrástol počet novoregistrovaných áut o päť percent. Dokonca za ostatných šesť rokov vzrástol predaj áut o viac ako 22 %," spresnil Valachy. Zníženie počtu registrácií nových automobilov nezaznamenali analytici ani v rámci celej Európy, kde medziročne stúpol predaj nových áut o 1,2 % a prekročil 15,3 milióna kusov.

Záujem o nové autá, naopak, poklesol v celej Ázii, a to, podobne ako v Číne, o osem percent a napríklad v Indii sa tento trh prepadol takmer o 19 %. Podľa analytika však ide o cyklický prepad a už v druhej polovici minulého roka sa situácia začala zlepšovať.

Problém s poklesom výroby automobilov mali aj iné európske krajiny, no najvýraznejšie sa prejavil práve v Nemecku. Prispela k tomu aj realokácia výroby automobilov, ktorou Nemecko, čo sa týka počtu vyrobených kusov, najviac stratilo. "Zároveň však zo štatistík nemeckého exportu vyplýva, že počet vyrobených áut klesá, no ich hodnota mierne rastie. To znamená, že Nemecko opúšťa výrobu menších - lacnejších áut a ostáva výroba drahších – luxusnejších áut," dodal Valachy.