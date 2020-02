Slovensko a Ukrajina spustia virtuálny reverzný tok plynu vo Veľkých Kapušanoch

dnes 13:46 -

Spoločnosti Gas TSO of Ukraine a Eustream spustia od 1. marca virtuálny reverzný tok plynu na prepojovacom bode Veľké Kapušany. Reverzný tok zo Slovenska na Ukrajinu bude posilnený o desať miliónov metrov kubických plynu denne nad rámec prepravných kapacít na prepojovacom bode Budince, prostredníctvom ktorého je zásobovaný ukrajinský trh so zemným plynom od roku 2014. Uviedol to v piatok Eustream na svojej internetovej stránke.

Virtuálna reverzná kapacita je však závislá od tokov v smere z Ukrajiny. Molekuly plynu vo Veľkých Kapušanoch budú aj naďalej fyzicky prúdiť iba z východu na západ, no prepravcovia sa dohodli na možnom vzájomnom započítaní prepravovaného množstva. "Ide teda o prerušiteľnú kapacitu, ktorá môže byť prerušená v prípade absencie fyzického toku v smere z Ukrajiny," uviedol Eustream.

Prevádzkovatelia sa môžu dohodnúť na zvýšení úrovne virtuálnej reverznej kapacity v prípade pevného záujmu trhu.

V súčasnosti z Ukrajiny na Slovensko prúdi denne zemný plyn v objeme približne 105 miliónov metrov kubických (m3) a v opačnom smere cez Budince na Ukrajinu je prepravovaných približne 23 miliónov metrov kubických denne. Kapacita tohto plynovodu je 30 miliónov m3 a spolu s virtuálnou kapacitou sa možný reverzný tok na Ukrajinu zvýši na 40 miliónov m3 denne.