Dostupnosť potravín v obciach na vidieku klesá. Menej ako polovica obcí do 250 obyvateľov má kamennú predajňu. Z obcí do 500 obyvateľov majú kamennú predajňu len štyri pätiny. Ako informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV), pojazdné predajne spomedzi nich využíva len 7 % obcí. Rezort na riešenie tejto situácie zriadilo Radu pre zabezpečenie prístupu k potravinám.

Na Slovensku v 1 133 obciach do 500 obyvateľov žije viac ako 300 tisíc obyvateľov. Väčšina obcí do 500 obyvateľov nedokáže podľa MPRV ekonomicky zabezpečiť činnosť obecnej predajne potravín. Podľa prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska, takmer dve tretiny starostov obcí s počtom obyvateľov do 250 si myslí, že to nie je možné. V prípade obcí do 500 obyvateľov to nedokáže zabezpečiť tretina z obcí, ktoré nemajú žiadne potraviny.

Podľa ministerstva pôdohospodaŕstva tak ako štát podporuje menej rozvinuté regióny, musí zabezpečiť podporu aj pri dostupnosti potravín občanov. Agrorezort preto pracuje na zmene legislatívy, ktorá by definovala zabezpečenie dostupnosti potravín ako službu vo verejnom záujme.