Šéfka MMF: Globalizácia spôsobila, že neistota je nový normál

Na jeseň MMF hovoril o tom, že svetová ekonomika prechádza synchronizovaným spomalením. Odvtedy prišli ďalšie ekonomické údaje a sklamania a to z Indie, Čile a Hong Kongu, ale na druhej strane bola dosiahnutá dohoda medzi USA a Čínou, a to znížilo jedno z najvyšších rizík, ktorá teraz v globálnej ekonomike panujú. K tomu sa pridala synchronizovaná reakcia centrálnych bánk po celom svete a mnohé vlády zvýšila svoje výdavky v snahe pomôcť rastu.

Aký bude vplyv poklesu Číny na Európu a Nemecko kvôli ich úzkym väzbám na čínske hospodárstvo? Georgieva sa domnieva, že "všetci by mali brať do úvahy, že dnešný prepojený svet je menej bezpečný". Prejavuje sa to napríklad pri tenziách vo svetovom obchode, iránskom konflikte, lesných požiarov v Austrálii a taktiež pri koronavíruse. "Neistota je novým normálom," myslí si ekonómka. Na Európu podľa nej dolieha nízke tempo rastu, nízka produktivita a inflácia a tiež sadzby. Európa "musia z tejto pasce uniknúť".







"Európa sa musí sama seba pýtať, prečo produktivita jej firiem leží tak nízko, v mnohých prípadoch nižšie ako v USA. Ako je možné, že zaostáva v oblastiach, ktorým vďačí za svoju predchádzajúcu silu, ako je vzdelanie a výskum? Prečo sú ľudia v Bulharsku či Francúzsku schopní čítať a počítať horšie ako v Singapure alebo Južnej Kórei?," kladie otázky Georgievová. Podľa ekonómky by mohla pomôcť aj "zelená dohoda", o ktorej hovorí prezidentka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Na námietku, že by sa k týmto snahám museli pridať aj iné krajiny, uviedla, že podľa jej skúseností tak rad rozvíjajúcich sa krajín s potešením urobí. Za príklad uviedla Keňu, ktorá prešla od plánu vybudovať novú uhoľnú elektráreň k stavbe geotermálnych a solárnych zdrojov po tom, čo jej pomohla Svetová banka.

Ohľadom možných rizík vo finančnom systéme ju podľa jej slov upokojuje to, že banky sú teraz stabilnejšie a majú viac kapitálu. Riziko sa ale presúva z jadra finančného systému na jeho periférie, napríklad k rôznym nebankovým subjektom, a tomu treba venovať pozornosť.