Nezamestnanosť v Maďarsku sa za tri mesiace do konca januára mierne zvýšila

Po poklese ku koncu minulého roka sa nezamestnanosť v Maďarsku za tri mesiace do konca januára mierne zvýšila. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje maďarského štatistického úradu.

Miera nezamestnanosti dosiahla za trojmesačné obdobie od novembra do konca januára 3,4 % oproti 3,3-percentnej hodnote v období do konca decembra. V závere roka sa tak znížila, keď za obdobie september až november dosiahla 3,5 %.

Naopak, v prípade mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov miera nezamestnanosti klesla. Zatiaľ čo v období do konca decembra dosiahla 12,2 %, za tri mesiace do konca januára predstavovala 10,9 %.

Za rok 2019 dosiahla nezamestnanosť v Maďarsku v priemere 3,4 %. Oproti roku 2018 sa tak znížila o 0,3 percentuálneho bodu.