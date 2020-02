EK sa slepo drží fiškálnych pravidiel, aj keď ekonomike hrozí pokles kvôli koronavírusu

Zdroj: MarketWatch;FT

Foto: SITA/AP

dnes 9:44 -

Vlády môžu byť čoskoro donútené zvýšiť verejné výdavky, aby pomohli stagnujúcej ekonomike. Podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis uviedol, že budúci týždeň sa proti Rumunsku, ktorého deficit zostáva „výrazne za 3 % HDP“, začne tzv. Postup pri nadmernom deficite.

Podľa väčšiny rebríčkov má Rumunsko najhorší systém zdravotnej starostlivosti v Európe. Svetová zdravotnícka organizácia ho umiestnila na 99. Miesto zo 100 vo svojom rebríčku svetových systémov zdravotnej starostlivosti. Dostalo sa za krajiny ako Benin, Irán, Alžírsko alebo dokonca Líbya.





Rovnako ako každý rok, výkonný orgán EÚ v stredu zverejnil „zimný balík“ hodnotení hospodárskej politiky a odporúčaní pre 27 členských štátov EÚ. Ako obvykle, bola to zmes strategických vyhlásení a rád, spolu s dvihnutým prstom pre krajiny, ktoré sú príliš ďaleko od fiškálnej disciplíny, a pochvaly pre tých, ktorí sa držia tejto línie.

Pre Európsku komisiu sa zatiaľ nezdá nič naliehavejšie ako hrozba sankcií voči krajine, pretože jej rozpočtový deficit nedodržiava pravidlá... O to viac je absurdné, ako Dombrovskis len pár minút pred tým, skúšal ubezpečiť verejnú mienku, že Komisia „monitoruje dopad vírusu na hospodárstvo.“





Ide o správne načasovanie. V súčasnosti asi nie je priestor pre globálne koordinované fiškálne stimuly v celoeurópskom meradle. Prerušenie dodávateľského reťazca vyvolané prepuknutím koronavírusu sa nedá napraviť vyváženými verejnými výdavkami. Ako v stredu poznamenal hlavný ekonóm Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Laurence Boone, „prvom rade sú to výdavky v sektore zdravotnej starostlivosti: uistite sa, že je dostatok zdravotníckeho personálu, že je dobre platený a dobre chránený."

Varovanie pre Rumunsko z úst Dombrovskisa by mohlo mať za normálnych okolností zmysel, teraz však vyznieva absurdne. V boji proti koronavírusu sa ukázalo, že niektoré krajiny budú úspešnejšie, iné nie. EÚ by mala priority vyrovnať. Možno, že zatiaľ nie je potrebný významný fiškálny stimul. To však nie je dôvod nútiť krajiny, aby nevyhnutne znížili kľúčové výdavky.

Orgány EÚ sa zatiaľ usilovne vyhýbajú predpovediam alebo číslam o potenciálnom vplyve na hrubý domáci produkt kontinentu. „Hodnotenie a seriózna predpoveď ešte nie sú možné," uviedol včera eurokomisár pre ekonomiku Paolo Gentiloni. „Jedinou istotou je, že budeme mať hospodársky vplyv. Kvantifikáciou sa však teraz nezaoberáme.“

Čo vysvetľuje zdržanlivosť? Možno, že práve teraz by sa politici mali v prvom rade zaoberať tvorbou politiky, vyhnúť sa panike okolo vypuknutia a zhoršovať vplyv na reálnu ekonomiku.

„Ak panika vedie k veľkému poklesu dopytu, môže fiškálna expanzia, ak nie dostať produkciu späť na predchádzajúcu úroveň, aspoň udržať vyššiu produkciu,“ tvrdí Olivier Blanchard, bývalý hlavný ekonóm MMF. Nie všetci sa stotožňujú s vyčkávacou taktikou EÚ. Financial Times píše o „spokojnosťi“ európskych tvorcov politík, čo nebezpečne pripomína „skorú fázu krízy eurozóny“. „Vtedy to bolo založené na spätnej ekonomickej analýze a nedostatku pochopenia toho, ako sa môže finančná kríza rozšíriť cez hranice. Dnes vidíme rovnakú spokojnosť.“