Kolosálny podvod, aký svet nikdy nevidel

dnes 0:58

Pump and dump je forma podvodu s cennými papiermi, ktorá spočíva v umelom nafúknutí ceny vlastnených akcií prostredníctvom falošných a zavádzajúcich pozitívnych vyhlásení s cieľom dobre predať lacno nakúpené akcie za vyššiu cenu. V momente, keď sa zbavia nadhodnotených akcií, cena klesne a investori prídu o peniaze. Túto schému využívajú najčastejšie kryptomeny. „Zvyšovaním“ ceny sa vytvára špekulatívne šialenstvo, pri ktorom sa „vyhodí“ časť podielov za umelo vysoké ceny. Niektoré kryptomeny sú čistý podvod. Spoločnosť Ernst & Young odhaduje, že 10 percent peňazí získaných pomocou ICO, počiatočnej ponuky mincí, bolo ukradnutých.

Porazení sú zle informovaní kupci, ktorých dostala špirála chamtivosti. Výsledkom je masívny prevod bohatstva od bežných ľudí k internetovým propagátorom. A „masívne“ je aj ohodnotenie. 1500 rôznych kryptomen dnes predstavuje hodnotu vyše 300 miliárd dolárov. To nám pomáha pochopiť, prečo bitcoín nemá žiadnu hodnotu.

Stále počúvame o tom, že kryptomena má hodnotnu ako platobný prostriedok, aj ako uchovávateľ hodnoty, a / alebo ako vec ako taká. Žiadne z týchto tvrdení nie je pravdivé.

Platobný prostriedok

Bitcoíny nie sú akceptované takmer nikde a niektoré kryptomeny neakceptuje nikto. Aj keď je bitcoin akceptovaný ako mena, jeho hodnota lieta. Za jeden deň volatilita dosiahne 10 % alebo viac, takáto mena, aj keby bola široko akceptovaná, nedáva ako platobný prostriedok zmysel.

Uchovávateľ hodnoty

Extrémna volatilita ceny tiež spôsobuje, že bitcoiny nespĺňajú kritérium uchovávateľa hodnoty. A sklady tohto uchovávateľa, kryptoburzy, sú oveľa menej spoľahlivé a dôveryhodné ako bežné banky a makléri.

Vec ako taká

Bitcoín nemá vnútornú hodnotu. Má to hodnotu iba vtedy, ak si ľudia myslia, že si ho iní ľudia kúpia za vyššiu cenu. Celom bláznivá teória, kedy cena nie je určená vnútornou hodnotou, ale skôr iracionálnym presvedčením a očakávaniami účastníkov trhu. .



Niektoré kryptomeny, napríklad sweatcoin, sú ekvivalentom on-line kupónov alebo bodov za časté lietanie. Tento účel ale lepšie spĺňajú jednoduché promokódy ako zložité šifrovanie.

Bitcoiny v skutočnosti pri väčšine použití nemajú žiadnu rolu. Doláre, libry, eurá, jen a renminbi sú lepším platobným prostriedkom, uchovávateľom hodnoty aj vecou samou o sebe. Kryptomena je najvhodnejšia na jedno použitie: trestná činnosť. Pretože transakcie môžu byť anonymné - orgány činné v trestnom konaní nemôžu ľahko zistiť, kto nakupuje a predáva - jej využívaniu dominujú nelegálne snahy. Najväčšími užívateľmi bitcoinov sú zločinci, napríklad Silk Road a ransomware WannaCry. Príliš veľa kryptobúrz zažilo veľkolepé lúpeže, ako napríklad NiceHash a Coincheck, alebo priame podvody, ako napríklad Mt. Gox a Bitfunder. Príliš veľa primárnych ponúk mincí je podvod - 418 z 902 ICO z roku 2017 už krachlo. Odhaduje sa, že 90 percent všetkých vzdialených hackerských útokov sa dnes zameriava na krádež bitcoinov tým, že prikazuje počítačom iných ľudí ťažiť mince.





Dokonca aj bežní kupujúci porušujú zákon. Daňové zákony vyžadujú, aby sa každý predaj kryptomeny zaznamenal ako kapitálový zisk alebo strata a väčšina predajcov bitcoinov nič také samozrejme nerobí. Americká IRS nedávno nariadila jednej významnej kryptoburze, aby vytvorila záznamy o všetkých významnejších transakciách.

A napriek tomu stále čítame, že bitcoiny zmenia spoločnosť... „Bitcoiny boli veľmi odolné. Prežili aj veľmi ťažké obdobia, napríklad keď na Mt. Gox ukradli všetky bitcoiny...“ Obhajoba tvrdí, že kriminálna aktivita ukazuje, nakoľko je bitcoin silný. Pritom skôr poukazuje na to, že bitcoiny sa používajú na trestnú činnosť.



Transakcie s bitcoinmi sú niekedy vychvaľované za to, že sú okamžité a takmer bezplatné. Ale často sú relatívne pomalé a drahé. Potvrdenie bitcoinovej transakcie trvá asi hodinu a systém je obmedzený na päť transakcií za sekundu. MasterCard dokáže spracovať 38 000 za sekundu. Prevod 100 dolárov od jednej osoby na druhú stojí okolo 6 USD pri použití kryptoburzy, menej ako 1 USD pri použití elektronickej platby.



Bitcoiny sú absurdným plytvaním prírodnými zdrojmi. Pretože ťažba je náročná na výpočtový výkon, vyžaduje si množstvo elektriny, aby sa vytvoril jeden bitcoin. Asi toľko, koľko spotrebuje priemerná americká domácnosť za dva roky. Ak by sa bitcoiny použili na veľkú časť svetového obchodu, spotrebovala by sa tým veľmi veľká časť svetovej elektrickej energie a chýbala by pre naplnenie užitočných cieľov.



V akom racionálnom vesmíre by niekto mohol jednoducho vydávať elektronické skripty, alebo len oznámiť, že to má v úmysle, a vytvoriť miliardy dolárov hodnoty? Nedáva to žiaden zmysel.



To všetko by bola len komická ukážka, ak by kryptomeny nezasiahli nevinných ľudí. Bežní ľudia však investujú časť svojich životných úspor do kryptomien, často povzbudzovaní maklérmi, aby si kupovali bitcoiny pre svoje dôchodkové sporenie! Úlohou regulačných orgánov je ochrániť bežných investorov pred zavádzajúcimi a podvodnými systémami. Je načase, aby dostali zákonodarnú právomoc na výkon svojej práce.

Autorom je Bill Harris, bývalý generálny riaditeľ spoločností PayPal a Personal Capital. Založil niekoľko spoločností, vrátane XTec zaoberajúcej sa kybernetickou bezpečnosťou, PassMark Security, na autentifikáciou spotrebiteľov. Predtým pôsobil ako riaditeľ viacerých verejných a súkromných spoločností vrátane MyVest, RSA Security, Yodlee, GoDaddy, EarthLink, Macromedia, Visual Sciences, NexTag, Answers.com, Avalara, Business.com, LowerMyBills a SuccessFactors. Začiatkom svojej kariéry pôsobil na rôznych vyšších pozíciách v spoločnosti Intuit, vývojára finančného a daňového softvéru