Počet nových miliardárov v Číne dosiahol vlani vyše 180, trikrát viac než v USA

dnes 12:46 -

Podľa rebríčka, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, v oblasti takzvanej Veľkej Číny zahrnujúcej okrem kontinentálnej Číny aj Hongkong, Macao a Taiwan, sa za 12 mesiacov do 31. januára objavilo 182 nových miliardárov. Ich celkový počet tak dosiahol 799. Na porovnanie, v USA sa za toto obdobie počet miliardárov zvýšil o 59.



Aj keď vypuknutie epidémie nového koronavírusu v Číne na prelome rokov ohrozuje rast čínskej ekonomiky, zároveň znamenalo rast hodnoty čínskych firiem, ktoré sa zameriavajú na online vzdelávanie, online hry a na farmáciu, najmä na výrobu vakcín, dodáva sa v správe.



Keďže veľký počet Číňanov musí pre rýchlo sa šíriaci vírus, na ktorý vláda reagovala obmedzeniami v doprave a povinnou karanténou, tráviť celé dni doma, dopyt po online službách prudko vzrástol. Aj podnikateľom v zdravotníctve špecializujúcim sa na oblasť výroby a predaja vakcín sa darilo. K nim patrí An Kchang z Hualan Biological Engineering či Ťiang Žen-šeng z firmy Zhifei Biological Products. Za rok do konca januára vyskočili akcie technologických firiem v Číne o 77 % a akcie čínskych farmaceutických spoločností vzrástli o 37 %.



"Čína má v súčasnosti viac miliardárov než USA a India dokopy," povedal Rupert Hoogewerf, zakladateľ a šéf Hurun Report, podľa ktorého je v USA 626 miliardárov a v Indii 137. Celkovo sa počet miliardárov vo svete zvýšil na 2816, čo je nový rekord.



Na čele rebríčka miliardárov je už tretí rok po sebe zakladateľ amerického maloobchodného internetového gigantu Amazon Jeff Bezos s majetkom v hodnote 140 miliárd USD (129,15 miliardy eur). Na 2. a 3. mieste sa umiestnili šéf francúzskeho módneho koncernu LVMH Bernard Arnault s majetkom v hodnote 107 miliárd USD a spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates (106 miliárd USD). Hneď za nimi skončil legendárny americký investor Warren Buffett (102 miliárd USD).



Z čínskych miliardárov je na čele naďalej Jack Ma, zakladateľ internetového obchodu Alibaba, ktorého hodnota majetku sa odhaduje na 45 miliárd USD. V rámci celého rebríčka mu patrí 21. miesto.

Dokonca aj zakladateľ telekomunikačnej spoločnosti Huawei Technologies Ren Zhengfei, ktorého firma je v USA na čiernej listine, zaznamenal za minulý rok zvýšenie osobného bohatstva o 7 % na 3 miliardy USD. Teda zhruba na úroveň bohatstva amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Najväčší počet miliardárov žije v Pekingu, konkrétne 110. Čínske hlavné mesto je tak "hlavným mestom" miliardárov už piaty rok po sebe. Na druhom mieste je New York, kde žije 98 miliardárov. Na tretie miesto sa dostal čínsky Šanghaj, ktorý z tejto pozície vytlačil Hongkong.