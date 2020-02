Hongkong chce použiť vrtuľníkové peniaze na podporu miestnej ekonomiky

Zdroj: zerohedge

Hongkonský tajomník pre finančné záležitosti Paul Chan Mo-po má v úmysle predstaviť rôzne úľavy v hodnote 120 miliárd HK. Okrem iného ráta aj s vrtuľníkovými peniazmi, údajne každému stálemu obyvateľovi Hongkongu vo veku nad 18 rokov vyplatí hotovosť 10 000 HK (približne1184 eur). Chan bol pod silným tlakom zákonodarcov, aby na pomoc dostať mesto z hospodárskeho poklesu, postihnuté epidémiou koronavírusu a niekoľko mesiacov trvajúcimi protivládnymi protestmi, venoval viac prostriedkov.







Spoločnosť Sun Hung Kai Properties, ktorá patrí medzi najväčších majiteľov hongkonských obchodov, v stredu uviedla, že v prípade väčšiny svojich nájomcov zníži februárový nájom až o 50 % v snahe stabilizovať ekonomiku a ochrániť zamestnanosť. „Hongkonská vláda by sa mala vyhnúť pokušeniu zvýšiť dane alebo znížiť výdavky v čase, keď by mesto malo v skutočnosti chrániť a dokonca zintenzívniť svoje domáce podporné programy," uviedol John Timpany, partner KPMG China.

KPMG navrhuje sériu krátkodobých a dlhodobých výdavkových opatrení vrátane:

poskytovania elektronických poukážok na spotrebu vo výške 10 000 HK trvalým obyvateľom vo veku 18 a viac rokov na podporu výdavkov v miestnych podnikoch,

opatrenia na daňové úľavy pre miestne firmy, ako sú odložené platby a čiastočné vzdanie sa dočasnej dane,

predĺženia dotácií na nájomné pre hongkonský vedecký park, Cyberport a ďalšie verejné inštitúcie o šesť až 12 mesiacov,

podpory pracujúcim rodičom, ako aj príspevok na nájomné bývanie,

zvýšenia dlhodobej konkurencieschopnosti Hongkongu prijatím odvážnejších daňových stimulov a nižších sadzieb na prilákanie zahraničných firiem.



Rozdávanie peňazí sa prvýkrát navrhlo vlani v decembri, keď probiznisovo orientovaná liberálna strana prišla s nápadom, aby hongkonská vláda dala každému dospelému občanovi s trvalým bydliskom v meste hotovosť alebo poukážky s cieľom stimulovať miestnu spotrebu. Minulý piatok demokrati podali nezáväzný návrh, v ktorom vyzývajú vládu, aby do svojho balíka pomoci vo výške 30 miliárd HK zahrnula hotovostnú peňažnú výplatu 10 000 dolárov. Tento návrh bol zamietnutý provládnymi zákonodarcami, ktorí uviedli, že by to oddialilo možnosti financovanie balíka. „Vládne zdroje sú obmedzené, pre tento rozpočet nie je možné úplne uspokojiť požiadavky všetkých,“ uviedol na svojom blogu Paul Chan Mo-po. „Musím zdôrazniť, že hoci systém vyplácania hotovosti zahŕňa obrovské množstvo verejných peňazí, je to výnimočné opatrenie prijaté na základe súčasných jedinečných okolností, a preto nezaťaží naše dlhodobé fiškálne postavenie." Chan poznamenal, že musí získať súhlas zákonodarnej rady pre „mimoriadne“ rozdávanie peňazí.

Chan tvrdí, že hospodársky rast Hongkongu bude v tomto roku medzi negatívnymi 1,5 % a pozitívnym 0,5 %. Ak by sa ekonomika mesta tento rok znížila, znamenalo by to, že hrubý domáci produkt sa dva roky po sebe zmenšil, čo sa nestalo od návratu Hongkongu pod čínsku vládu v roku 1997.







Hongkong sa chystá uvoľniť matku všetkých stagflácií. Mesto už bolo na pokraji obrovských spoločenských nepokojov dávno predtým, ako sa objavil vírus. Dodávateľské reťazce nefungujú, platí to pre tovar aj služby, ale rozdávaním vládnych peňazí sa dopyt prudko zvýši. Čo to urobí s cenami?