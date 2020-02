V prípade nedohody môže export Británie do EÚ klesnúť o 14 %

dnes 19:46 -

Export Británie do Európskej únie by mohol klesnúť o 14 %, ak sa stranám nepodarí dosiahnuť dohodu o voľnom obchode. Poukázala na to štúdia Organizácie Spojených národov.

Zavedenie ciel, ktoré by nasledovalo v prípade nedohody medzi EÚ a Britániou, výrazne obmedzí obchod a ešte viac situáciu zhoršia takzvané necolné bariéry, ako sú dovozné kvóty, licencie a regulačné opatrenia, uviedla vo svojej štúdii Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD). Obzvlášť negatívne dôsledky by prípadná nedohoda znamenala pre agroprodukty, potraviny a nápoje či produkty papierenského priemyslu. O niečo miernejšie dôsledky by mala na strojárstvo, kovy, chemické výrobky či textil a odevy.

Británia vystúpila z Európskej únie 31. januára a v najbližších dňoch sa začnú rokovania medzi Londýnom a Bruselom o podobe budúcich vzťahov. Takzvané prechodné obdobie, počas ktorého sa bude rokovať, potrvá minimálne do konca tohto roka. Britský premiér Boris Johnson však nemá záujem o jeho predĺženie.

Problémy hrozia aj krajinám EÚ, ktoré sú vysoko závislé od britského trhu. Podľa UNCTAD by napríklad v prípade nedohody vývoz Írska do Británie klesol o 10 %. Na druhej strane, export rozvíjajúcich sa krajín do Británie a v menšej miere do štátov EÚ by mohol vzrásť, ak Británia nezvýši clá pre tretie krajiny, dodáva sa v štúdii UNCTAD.