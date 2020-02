Nálada spotrebiteľov v USA stúpla najvyššie od augusta minulého roka

dnes 17:31 -

Nálada amerických spotrebiteľov sa vo februári mierne zlepšila a index výskumného inštitútu Conference Board, ktorý ju mapuje, stúpol na úroveň 130,7 bodu z januárových 130,4 bodu, čiže najvyššie od augusta minulého roka. Americkí spotrebitelia horšie hodnotia terajšiu situáciu na podnikanie aj podmienky na trhu práce, ale ich očakávania do budúcnosti sa zlepšili.

Ekonómka inštitútu Conference Board Lynn Francová uviedla, že spotrebitelia naďalej pozitívne hodnotia výhľad do budúcnosti a keď sa to skombinuje so slušným rastom zamestnanosti, malo by to v najbližšom období stačiť na ďalšiu podporu výdavkov a ekonomického rastu. Výdavky spotrebiteľov sú pritom motorom terajšej expanzie ekonomiky USA, ktorá trvá už jedenásty rok.