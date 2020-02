dnes 15:01 -

Žiadateľ o kotlovú dotáciu by mal byť vybraný do mesiaca. Následne potom zaistí kontakt s domácnosťami a výmenu starých kotlov na tuhé palivo za kotly na zemný plyn. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Tomáš Ferenčák.

O dotáciu mohli požiadať vyššie územné celky (VÚC) alebo štátne rozpočtové organizácie z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Záujemcovia mali predložiť projekty o tom, ako zaistia výmenu kotlov. "V súčasnosti ešte celý proces vyhodnocovania žiadostí nebol ukončený. Pokračuje odborné hodnotenie," uviedol Ferenčák.

MŽP SR vyhlásilo minulý rok výzvu na 35 miliónov eur. Envirorezort predpokladá, že prvé výmeny kotlov sa budú realizovať tento rok v lete. Občan sa bude musieť preukázať, že používal kotol na tuhé palivo a prípadne ho zlikvidoval. Na jednu domácnosť bude poskytnutý príspevok 3000 eur. Výmena kotlov súvisí s kvalitou ovzdušia. Spaľovanie tuhého paliva podľa ministerstva predstavuje pre ovzdušie veľkú záťaž.