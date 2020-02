Mýtny systém treba zmeniť, podľa strán musí byť výhodný pre štát

dnes 15:01 -

Nastavenie systému elektronického výberu mýta pre automobily nad 3,5 tony je potrebné zmeniť tak, aby bol výhodný pre štát a nie pre súkromného prevádzkovateľa. Z vybratých peňazí z mýta by malo ísť na výstavbu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest viac prostriedkov ako doteraz. Zhodujú sa na tom strany, ktoré odpovedali na otázky agentúry SITA pred parlamentnými voľbami. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) v súčasnosti pripravuje tender na nový komplexný systém spoplatnenia cestnej infraštruktúry, vrátane mýta a diaľničných známok. Mýtny systém prevádzkuje spoločnosť SkyToll, a. s., od roku 2010 na základe zmluvy z roku 2009.

Prerozdeľovanie výnosov z mýta sa podľa koalície PS/Spolu musí dramaticky zmeniť. "Po desiatich rokoch prevádzky mýta ide do rúk štátu 45 centov z každého eura. Druhý najväčší problém je, že systém na výber mýta štát nebude vlastniť ani po dvanástich rokoch prevádzky," uviedol gestor koalície pre dopravu Martin Pekár. "Pri výbere nového prevádzkovateľa mýtneho systému sa musia tieto dve veci zmeniť. Zmluva musí byť oveľa viac v prospech štátu ako v prospech súkromníka," upozornil zástupca PS/Spolu. Terajší systém prerozdelenia výberu mýta je pre štát absolútne nevýhodný aj podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). "Treba vytendrovať nového prevádzkovateľa mýtneho systému s modernou technológiou, ktorá bude kompatibilná s celoeurópskym mýtnym systémom. Taktiež bude nevyhnutné nastaviť nové prerozdelenie výnosov z mýta tak, aby to bolo pre štát výhodné," poznamenal podpredseda KDH Pavol Zajac.

Dopravný analytik strany Sloboda a Solidarita (SaS) Jozef Drahovský hovorí, že je potrebné nastaviť zmluvu, či už so súčasným alebo novým dodávateľom mýtneho systému tak, aby maximálna réžia nepresiahla hranicu 20 percent z vybraných tržieb. "Výnosy by mali ísť správcom komunikácií, za prejazd ktorých boli tržby získané," navrhuje expert liberálov. Garant strany Za ľudí pre dopravu Peter Sádovský uviedol, že nového dodávateľa treba vysúťažiť tak, aby jeho odmena bola na úrovni najviac 10 až 15 % z vybraného mýta a nie polovica ako teraz. "Výrazná väčšina peňazí musí smerovať do nových ciest," dodal Sádovský. Ľudová strana Naše Slovensko podľa jej poslanca Martina Beluského navrhuje zrušiť súčasnú prevádzku mýtneho systému a nahradiť ho jednoduchším, štátnym systémom založeným na GPS.

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) upozorňuje, že efektívnosť mýtneho systému okrem nadmerných nákladov na výber mýta na základe zmluvy so SkyToll-om negatívne ovplyvňuje vysoký počet mýtnych transakcií, z ktorých nevyplývajú žiadne tržby. Medzi rozsahom monitorovanej a spoplatňovanej cestnej siete je podľa hnutia veľký rozdiel. Napríklad, na cestách druhej a tretej triedy je nulová sadzba mýta, podobne ako v intravilánoch miest. "Preto považujeme za potrebné v najkratšom možnom čase rozhodnúť o politickej časti zadania, teda najmä o rozsahu monitorovanej a rozsahu spoplatňovanej cestnej siete a na tomto základe vyhlásiť urýchlene súťaž na prevádzkovateľa systému výberu mýta, ktorá vygeneruje lepšie ekonomické parametre zmluvy," povedal poslanec a tieňový minister dopravy za OĽaNO Ján Marosz. Pri rozdeľovaní výnosov mýta podľa neho treba zohľadniť v súčasnosti ignorovanú skutočnosť, že vybraná suma je príjmom NDS, hoci časť výnosov je z ciest prvej triedy, ktoré sú v pôsobnosti Slovenskej správy ciest.