Obchodovanie bez ilúzií: Trhy boli vždy manipulované

Zdroj: awealthofcommonsense

Foto: getty images

dnes 0:02 -

Trhy sa neustále vyvíjajú, takže nie je možné odhadnúť presný vplyv týchto premenných na ceny. Neexistuje v histórii obdobie, kedy by trhy neboli vôbec manipulované. Alebo si spomínate na nejaké obdobie, kedy boli trhy úplne slobodné a bez zásahu zo strany vlád, centrálnych bánk alebo investorov, ktorí prekročili hranice fair play?

Keď sa formovali prvé akciové trhy, v rokoch 1600 až 1700, už vtedy v podstate existovala mánia v každom cykle. Šlo o určitú kombináciu chamtivosti, vzrušenia, inovácií a zlých činiteľov, ktorí využili schémy pumpovania peňazí na nafúknutie ceny akcií predaných nič netušiacej verejnosti. Sprostredkovatelia alebo obchodníci s cennými papiermi v počiatkoch Londýnskej burzy cenných papierov rutinne tlačili ceny menších spoločností dole za účelom osobného zisku. To isté sa dialo aj v 19. storočí, investori boli pravidelne podvedení, keď sa na trhoch striedal rast a pád. Pamäť máme krátku, takže ďalšia generácia by asi opäť skočila na rovnaké triky. Pre špekulantov bolo bežné zatĺcť určité segmenty trhu, aby sa v tomto období zvýšili ceny podľa ich predstáv. Jay Gould to urobil so zlatým trhom v rokoch 1800, pričom vo svojej schéme využíval vládu ako nevedomého spojenca. Počas občianskej vojny napumpoval do systému 150 miliárd dolárov v hotovosti v nádeji, že sa mu podarí zvýšiť infláciu.

Bez infúzie hotovosti a sebavedomia od Johna Pierpont Morgana, by sa celý bankový systém mohol počas paniky z roku 1907 zložiť. Bol to doslova jeden muž, ktorý udržal finančný systém nad vodou v čase, keď ešte neexistoval Federálny rezervný systém (Fed vznikol v dôsledku tejto krízy).

Začiatkom 20. rokov minulého storočia mnoho investorov a obchodníkov hazardovalo na trhoch pomocou marže. Buffett vo svojom zatiaľ poslednom liste s akcionármi uviedol, že až do roku 1924 si ľudia mysleli, že z dlhodobého hľadiska je výhodnejšie investovať do akcií než do dlhopisov. Analýza peňažných tokov v skutočnosti neexistovala, kým John Burr Williams nenavrhol využiť súčasnú hodnotu budúcich čistých peňažných tokov ako spôsob ocenenia firiem. Bolo to v 30-tych rokoch 20-teho storočia. Akciový trh bol po Veľkej hospodárskej kríze až do 50-tych rokov minulého storočia viac-menej bez života, pretože po masívnom kolapse sa popálila celá generácia investorov. Wall Street nebolo žiaduce miesto, až kým sa v 60-tych rokoch neobjavila nová generácia.





V 70-tych rokoch dominoval hedžovému fondu Wild West Michael Steinhardt, podarilo sa mu dosiahnuť jeden z najpôsobivejších rekordov všetkých čias. Steinhardt bol inovatívny obchodník, šikovný a notorický workoholik. Ale jeho firma tiež posunula hranice toho, čo bolo legálne. Jedným zo spôsobov, ako zarobil peniaze, bol nákup veľkých blokov akcií od maklérov, ktorí sa stále prispôsobovali inštitucionalizovanejšiemu investičnému svetu. Predali mu ich so zľavou a on ich obratom predal za trhovú cenu a zinkasoval okamžitý zisk. Jeho firma obchodovala aj na vysoko neregulovaných tretích trhoch, na ktorých sa transakcie vôbec nehlásili regulátorovi. Regulačné orgány odvtedy tieto praktiky zlikvidovali, ale v sedemdesiatych rokoch sa stali pre Steinhardta obrovskými zdrojmi ziskov. Koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov Federálny rezervný systém tlačil krátkodobé úrokové sadzby na 20 %. Keď sa na čelo FEDu postavil Alan Greenspan, úrokové sadzby sa v podstate znižovali pri každom probléme na trhoch.

Od vzniku trhu zohrávali vlády svoju úlohu, či už správnu alebo nesprávnu, v tom, ako fungujú. Vždy existovali investori, ktorí boli ochotní posunúť hranice fair play, len aby zarobili peniaze. Keď centrálna banka „tlačí peniaze“, v podstate je to výmena aktív medzi dlhopismi a bankovými rezervami. Nemá to na trh vplyv, ktorému by väčšina účastníkov verila, je to skôr psychologické. Ale má to zmysel, pretože trhy sú psychologické! Hospodárska prosperita je stav mysle. Všetko je to len veľké množstvo konkurenčných názorov, cieľov, časových horizontov, zdrojov, údajov, analýzy, emócií a osobností.

Trhy sú často zmanipulované, a často nespravodlivo. Trh ale nie je kasíno. V kasíne sú kurzy každej hry známe vopred. Tieto kurzy ukazujú, že krupiér za stolom má v týchto hrách aspoň miernu výhodu oproti hráčovi. Čím dlhšie zostanete v kasíne, tým menšie sú vaše šance na výhru. Opak platí o akciovom trhu. Kurzy nie sú také, ako v kasíne, aj keď nič nie je zaručené do budúcnosti, ale pravdepodobnosť výhry vo všeobecnosti stúpa, čím dlhšie budete investovať na akciovom trhu. Naozaj záleží na veľmi dlhodobom horizonte. Po zvyšok času sú trhy poháňané sentimentom, trendmi, extrapoláciami, stratenými očakávaniami, emóciami investorov a divokými odhadmi o budúcnosti.

Trhy tiež pomáhajú firmám získavať kapitál na rast a inováciu. Umožňujú investorom všetkých tvarov a veľkostí investovať do verejných spoločností na celom svete a pripísať si časť podnikových ziskov.

Nikde sa história sa neopakuje tak často alebo tak pravideľne ako na Wall Street. Keď čítate správy o raste, alebo panike, jedna vec, ktorá vás najviac zasiahne, je, ako málo sa dnes špekulácie alebo špekulanti líšia od tých minulých včerajška. Hra sa nemení a ani ľudská podstata. Edwin Lefevre 1923



Štruktúra trhu sa od vtedy zmenila. Centrálne banky sú viac zainteresované, veci sa postupom času oveľa viac inštitucionalizovali. Ľudský element je však konštanta. A kedykoľvek sú v hre ľudia, trhy musia byť trochu pokrivené, pretože nie sme dokonalí. Trhy boli vždy manipulované, ale rovnako aj naše emócie v spojitosti s nimi. Musíme investovať na trhoch takých, aké sú, nie na takých, ako by sme si želali, aby boli. Znamená to, že sa vyrovnáme s tým, že trhy budú vždy zmanipulované, zmanipulované. Každé trhové prostredie sa líši mnohými spôsobmi, ale niektoré veci sa nemenia nikdy. To znamená, že vždy budú ľudia, ktorí nie sú spokojní s tým, ako sa veci majú.