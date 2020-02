V Bratislave sa v minulom roku ubytovalo takmer 1,4 milióna turistov

dnes 15:01 -

K oficiálnym štatistikám získalo BTB aj ďalšie údaje od aplikácie Airbnb, kde ponúkajú ubytovanie súkromné osoby. V roku 2019 prostredníctvom tejto aplikácie navštívilo Bratislavu približne 167.300 návštevníkov, ktorí v hlavnom meste strávili v priemere 2,6 nocí, čo predstavuje približne 435.000 prenocovaní. Najpočetnejšie zastúpenie mali domáci návštevníci zo Slovenska (12 percent), Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (11 percent), Nemecka (sedem percent), Česka (sedem percent), Francúzska (päť percent) a Spojených štátov amerických (päť percent).

"V porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď prišlo do Bratislavy cez Airbnb okolo 110.000 turistov, eviduje Airbnb nárast v počte návštevníkov o viac ako 52 percent, čo poukazuje na výraznú popularitu tejto platformy zdieľanej ekonomiky a zároveň to preukazuje aj rast návštevnosti Bratislavy," priblížil Michal Foltýn z BTB. Poukazuje tiež aj na jednodňových návštevníkov, ktorých podľa odhadu BTB je ešte raz toľko ako ubytovaných.

V roku 2019 Bratislava hostila aj viacero významných medzinárodných podujatí, ako napríklad majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, majstrovstvá Európy vo volejbale žien, či majstrovstvá sveta v karate, ktoré podľa BTB taktiež významne pomohli k zvýšenej návštevnosti hlavného mesta.

Primátora Bratislavy Matúša Valla teší narastajúca návštevnosť mesta. Bratislava má podľa neho na to, aby sa z nej stávala čoraz viac vyhľadávaná, ale stále aj autentická destinácia. "Našou úlohou je pristupovať k nej s adekvátnou starostlivosťou a zodpovednosťou, aby si Bratislava naďalej zachovávala svoj status európskej metropoly s dynamickým rozvojom, inovatívnym prostredím či celoeurópskou rozmanitosťou koncentrovanou na malom území," povedal Vallo.

Predsedníčka predstavenstva BTB Alžbeta Melicharová tvrdí, že Bratislava nemusí riešiť také problémy ako Praha či Viedeň. Ešte z ďaleka totiž nie je preplnená destinácia. "To, čo potrebujeme, je predĺžiť prenocovania. Ak by sa nám to podarilo, bude to mať pozitívny vplyv nielen na rast tržieb v ubytovacích a stravovacích zariadeniach a celkovo na rast tržieb v službách, ale aj v kultúrnych inštitúciách a v obchode," uviedla.

Prenocovania podľa jej slov generujú aj priamy príjem do pokladne mesta. V roku bol 2019 nárast tržieb ubytovacích zariadení približne 23 percent a výber dane z ubytovania na účet mesta bol na úrovni 4.738.616 eur. "Nástroje, ktorými sa dá predĺženie prenocovaní dosiahnuť, je jednak posilnenie brandingu mesta, podpora predajnosti turistickej karty Bratislava card City & Region, podporou kongresového a incentívneho cestovného ruchu a investíciami do turistickej infraštruktúry," podotkla Melicharová.