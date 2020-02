Krugman: USA sa mýlia, ak sú proti digitálnej dani, mali by ju tiež zaviesť

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

dnes 14:16 -

V rozhovore pre španielske médiá počas návštevy v Madride povedal, že vyhýbanie sa daňovým povinnostiam „narúša trhy“.

"Viem, že Spojené štáty za to hrozia sankciami voči Francúzsku, ale USA sa mýlia, mali by tiež zdaňovať digitálne spoločnosti," uviedol. "Je to hlavná forma vyhýbania sa daňovým povinnostiam a narúša trhy, takže určite by sme to mali robiť aj v Spojených štátoch," povedal.



Tiež položil otázku, prečo by mali byť digitálne spoločnosti daňovo zvýhodnené v porovnaní s tradičnými firmami. Podľa neho by mali platiť dane rovnako ako všetci ostatní.



Krugman tiež povedal, že nedokáže predpovedať, aký bude ďalší ekonomický problém, ale znepokojuje ho skôr, či budú medzinárodné trhy schopné ho zvládnuť.

"Čo ma znepokojuje, je to, že nemáme dobrý spôsob, ako reagovať na akékoľvek údery," povedal ekonóm, podľa ktorého nemáme žiadne tlmiče, ktoré by absorbovali otrasy.



Pripustil, že prepuknutie koronavírusu by mohlo ovplyvniť globálnu ekonomiku a dokonca priviesť Európu do recesie.



Pripomenul, že kým počas epidémie vírusu SARS v roku 2002 sa Čína podieľala 7 % na globálnej výrobe, teraz sa podieľa viac ako 25 % a prakticky každý vyrobený tovar na planéte obsahuje niektoré čínske komponenty. Takže ak koronavírus veľmi naruší výrobu v Číne a možno aj v okolí, mohlo by to byť skutočne nepríjemné. Je veľmi ťažké vyjadriť to v číslach, ale v najhoršom prípade by sa mohlo stať, že sa Európa prepadne do recesie.



A keďže vlády nemajú možnosť manévrovať s úrokovými mierami, mali by zvyšovať verejné investície, pričom by mali vziať do úvahy, že si môžu požičiavať za nízke úroky.

Popredný ekonóm kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa za obrovský deficit, ktorý vytvára tým, že poskytuje bohatým a veľkým spoločnostiam oslobodenie od daní, ale nedokáže zvýšiť verejné výdavky alebo investovať do budúcnosti krajiny.



Podľa Krugmana v prípade USA nepredstavujú obrovské rozpočtové deficity až takú hrozbu, ale ak už majú mať Spojené štáty také veľké deficity, mali by s nimi urobiť niečo hodnotné.

"Nebudujeme infraštruktúru, verejné investície nie sú vôbec vyššie, nepomáhame deťom, čo je ďalšia forma investovania do budúcnosti," skonštatoval.



Domnieva sa tiež, že najväčšou hrozbou pre ľudstvo je klimatická kríza. Dodal, že ak bude ľudstvo pokračovať tak ako doteraz, je na najlepšej ceste k zničeniu civilizácie, čo vie každý, kto venuje pozornosť vede.