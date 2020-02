Francúzsky prezident pochybuje, že obchodnú dohodu Británie a EÚ dosiahnu do konca roka

dnes 12:46 -

Francúzsky prezident Emmanuel Macron si "nie je istý", či sa obchodná dohoda medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou dosiahne do 31. decembra tohto roka, čiže do konca prechodného obdobia po brexite. Macron uviedol, že vyjednávania, ktoré sa začnú v marci, budú "napäté", pričom kľúčovým sporným bodom budú práva na rybolov. "Nie som si istý, či sa dohoda dosiahne do konca roka," povedal Macron v sobotu na stretnutí s rybármi. Veľká Británia totiž uviedla, že uvažuje o dohode o rybolove, ale musí byť založená na tom, že "rybolovné oblasti Británie sú v prvom rade pre britské lode". Informuje o tom portál bbc.com.

Francúzsky prezident sa o budúcich rokovaniach vyjadril v čase, keď britská vláda signalizovala, že zverejní detailne požiadavky na dohodu. Mandát na rokovania má Británia schváliť v utorok a na internete a v parlamente ho zverejní vo štvrtok. Rokovania o obchode medzi Britániou a EÚ, ktoré budú viesť hlavný vyjednávač únie Michel Barnier a hlavný britský vyjednávač David Frost, sa majú začať 2. marca v Bruseli.

https://www.bbc.com/news/uk-politics-51601664