Európske firmy hlásia čoraz väčšie komplikácie pri hľadaní IT špecialistov

dnes 11:16 -

Nájsť špecialistu v oblasti informačných a komunikačných technológií je pre európske firmy čoraz ťažšie. Podľa údajov európskeho štatistického úradu Eurostat totiž v roku 2018 až 58 % firiem mimo finančného sektora v Európskej únii avizovalo komplikácie pri obsadzovaní pozícii špecialistov na informačné technológie. Oveľa lepšie ako priemer na tom nie je ani Slovensko. Problémy pri obsadzovaní takejto pozície uvádzalo až 54 % firiem.

Podľa Eurostatu pritom v roku 2018 hľadalo, alebo sa pokúšalo nájsť špecialistu na informačné a komunikačné technológie 9 % nefinančných podnikov. Pritom až spomínaných takmer 60 % malo s obsadením takejto pozície problémy. Tento podiel pritom kontinuálne rýchlo stúpa o 4 až 6 percentuálnych bodov ročne, keď ešte v roku 2013 hlásilo podobné problémy iba 37 % spoločností.

Vôbec najhoršie sú na tom firmy v Rumunsku, kde až 90 % z nich hlásilo komplikácie pri hľadaní IT špecialistu. Nasledovali susedná Česká republika s 80 % a Rakúsko so 74 %. Naopak najmenej firiem sa na problém s obsadzovaním pozície špecialistov na informačné technológie sťažovalo v Španielsku, kde to bolo 27 %. Nasledovalo Grécko s podielom 38 %.