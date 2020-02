Zisk skupiny MOL za rok 2019 prekonal aktualizovaný celoročný výhľad

dnes 13:31 -

Vlani dosiahol zisk skupiny MOL pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) úroveň 2,44 miliardy USD a prekonal aktualizovaný výhľad, a to aj napriek negatívnemu výsledku väčšiny makroukazovateľov v poslednom štvrťroku. Oproti predošlému roku zisk klesol o 9 %. Informoval o tom Ladislav Procházka zo spoločnosti Slovnaft, ktorá je súčasťou skupiny MOL.

V porovnaní s rokom 2018 sa tvorba hotovosti (free cash flow) v súvislosti so strategickými transformačnými projektmi spoločnosti podľa Procházku znížila a v roku 2019 predstavovala 356 miliónov USD. Nižšie ceny ropy a plynu spôsobili, že EBITDA z ťažby bola v porovnaní s rokom 2018 o 17 % nižšia. Prieskum a ťažba zostali pre skupinu MOL naďalej kľúčovými zdrojmi príjmov a vlani generovali hotovosť vo výške takmer 700 miliónov USD.

Procházka ďalej uviedol, že projekt Polyol pokračuje podľa harmonogramu a je v súlade s rozpočtom. V roku 2019 sa zavŕšili najväčšie stavebné práce a ukončenie projektu je na úrovni okolo 50 %.

"V roku 2019 sme dosiahli silné finančné výsledky, dokonca sme mierne prekročili náš zvýšený výhľad EBITDA, a to aj napriek slabšiemu externému prostrediu. Dosiahli sme tiež dôležitý míľnik na našej ceste transformácie do roku 2030," komentoval výsledky predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny MOL Zsolt Hernádi.

"So svojimi pevnými základmi a napriek narastajúcim globálnym neistotám sa pozeráme do roku 2020 s optimizmom. Aj vďaka novým aktívam očakávame rast zisku na báze EBITDA na úrovni približne 2,5 miliardy USD pri cene ropy Brent okolo 60 USD/barel a pri konzervatívnych výhľadoch petrochémie. To by nám malo poskytnúť dostatok peňažných tokov na pokrytie našich investícií do strategických projektov," dodal Hernádi.

Skupina MOL je integrovaná medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť s centrálou v Budapešti. Pôsobí vo viac ako 40 krajinách s tímom 25.000 zamestnancov. Skupina MOL má v súčasnosti ťažobné aktivity vo ôsmich krajinách a prieskumné aktíva v 13 krajinách. Prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Vlastní sieť 2000 čerpacích staníc v desiatich krajinách strednej a východnej Európy.