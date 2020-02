dnes 15:16 -

Nemecký priemyselný koncern Thyssenkrupp smeruje k predaju celej divízie výťahov Elevator Technology. Uviedli to tri zdroje oboznámené so situáciou. Ako dodali, pre spoločnosť je to jediné riešenie na získanie najvyššej možnej sumy, ktorú bude môcť využiť na splácanie dlhu.

Proces predaja najlukratívnejšej divízie firmy Thyssenkrupp sa blíži k záveru, pričom rozhodnutie spoločnosti by malo padnúť koncom budúceho týždňa. O Elevator Technology, štvrtého najväčšieho výrobcu výťahov na svete, majú záujem dve konzorciá. Konzorcium tvorené investičnými spoločnosťami Blackstone, Carlyle a Canada Pension Plan Investment Board a konzorcium spoločností Advent a Cinven.

Thyssenkrupp predbežne zvažuje predaj podielu v Elevator Technology alebo predaj celej divízie. Podľa agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené so situáciou, je však vysoko pravdepodobné, že Thyssenkrupp predá výrobcu výťahov vcelku, pretože len v takom prípade môže dosiahnuť maximálnu sumu okolo 16 miliárd eur. Z toho bude môcť využiť veľkú časť na splácanie dlhu, ktorý výrazne vzrástol vo 4. kvartáli minulého roka.

Záujemcovia majú čas na úpravy svojich záväzných ponúk do budúceho týždňa, uviedol jeden zo zdrojov. Ako už skôr informovali zdroje oboznámené s procesom, dozorná rada firmy Thyssenkrupp by sa mala zísť 27. februára, pričom by mala oznámiť svoje rozhodnutie.